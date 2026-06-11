[헤럴드경제=도현정 기자] 액화천연가스(LNG)를 실은 한국 선박이 이란 전쟁 발발 이후 두 번째로 호르무즈 해협을 통과했다.

해양수산부는 11일 “호르무즈 해협 안쪽에서 두 번째 우리나라 선박이 해협을 통과했다”고 발표했다. 이 선박은 한국 선사가 운용하는 LNG 운반선으로, 한국인 선원 8명이 승선중이다. 이 선박은 해협을 완전히 빠져나와 항해중이지만 목적지가 한국은 아니다.

이 선박의 통항을 위한 이란과의 협상은 선사로부터 배를 빌린 외국 기업이 주도한 것으로 알려졌다. 해수부는 “해당 선박의 안전한 통항이 이뤄질 수 있도록 실시간 모니터링 등 안전 운항을 지원하고 있다”며 “선사, 선명, 용선주(배를 빌린 기업) 등 선박과 관련한 구체적인 정보는 선원 및 선사의 입장 등을 감안해 공개할 수 없다”고 전했다.

한국 선박의 호르무즈 해협 통과는 HMM의 유니버설 위너호에 이어 약 20일 만이다. 유니버설 위너호가 해협을 빠져나올 때에는 한국 정부가 이란 측과 협의했다.

두번째 선박의 해협 통과로 현재 호르무즈 해협내 정박 중인 한국 선박은 24척으로 줄었다. 해협 내에 있는 한국인 선원은 외국 선박에 승선 중인 이들까지 모두 139명이다.