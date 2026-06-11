[헤럴드경제=도현정 기자] 미국이 육군 헬리콥터 추락 이후 책임을 묻겠다며 지난 9일(현지시간)이란의 군사기지 등을 공습하자, 이란이 호르무즈 해협의 통항을 전면 차단하겠다고 밝혔다.
kate01@heraldcorp.com
입력 2026-06-11 07:59:58
[헤럴드경제=도현정 기자] 미국이 육군 헬리콥터 추락 이후 책임을 묻겠다며 지난 9일(현지시간)이란의 군사기지 등을 공습하자, 이란이 호르무즈 해협의 통항을 전면 차단하겠다고 밝혔다.
월드컵 D-1 손흥민 “내가 말릴 정도로 선수들 열정적 준비…그 노력 꽃피길”
[헤럴드경제=조용직 기자] 4년마다 열리는 세계인의 축구 축제 월드컵 첫 경기 출전을 하루 앞둔 대한민국 대표팀의 주장 손흥민이 승리를 위한 준비를 모두 마쳤다며 결연한 의지를 드러냈다. 손흥민은 “제가 오히려 선수들을 진정시켜야 할 정도로 다들 열정적으로 준비했다”며 “그 노력의 꽃이 피었으면 좋겠고, 충분히 그럴 자격이 있다고 생각한다”고 밝혔다. 11
단독 [단독]與, 2028년부터 정년연장 가닥…임금체계 개편 손본다
[헤럴드경제=주소현·권제인 기자] 현재 60세인 법정 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진 중인 더불어민주당이 2028년부터 정년연장을 시작하는 안을 유력 검토한다. 노동계가 주장해 온 정년연장 즉각 가동에 힘을 싣는 것이다. 대신 사측에 정년연장 시 임금체계 개편 권한을 확대하는 취지로 보완할 전망이다. 10일 헤럴드경제 취재를 종합하면 민주당 정년연장특별위원회는 2028년부터 격년마다 정년을 1년씩 늘려 2036년 정년 65세를 달성하는 안으로 가닥을 잡은 것으로 확인됐다. 특위는 노동계와 재계, 그리고 정부, 청와대와 세부 조정을 거쳐 최종안을 확정해 이르면 이달 말 이 같은 내용을 발표할 계획이다. 민주당의 잠정안은 조속한 정년연장 입법화를 요구해 온 노동계의 입장을 최대한 반영한 것이다. 당초 민주당은 ▷2028년부터 격년마다 정년을 연장해 2036년 마무리 ▷2029년부터 2~3년 주기로 정년을 연장해 2039년 마무리 ▷2029년부터 3년마다 정년을 연장해 2041년 마
“삼전 35만원에 샀다” “하이닉스 230만원이다” 공포의 월요일이 온다…개미들 ‘초긴장’
[헤럴드경제=박영훈 기자] “삼성전자 35만원, 어떻게 해야 할 지 걱정이다” (투자자) “하이닉스 300만원은 간다고 해서 230만원에 샀는데” (투자자) 반도체를 중심으로 미 증시가 폭락하면서 투자자들이 초긴장 상태다. 반도체주가 투매에 가까운 매도세를 맞으며 나스닥지수가 1년여 만에 가장 큰 폭으로 급락했다. 이러다간 삼성전자, SK하이닉스 주가도 ‘30만원-200만원’이 무너질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 투매가 투매로 이어지며 삼성전자, SK하이닉스에 눌려 못 오른 다른 종목들까지 동반 폭락할 우려도 제기된다. 무엇보다 반도체의 거침없는 상승세만 믿고 고점에서 산 투자자들은 매우 난감한 상황에 몰렸다. 지난 5일 삼성전자는 6.40% 하락한 32만9000원, SK하이닉스는 9.92% 하락 207만원에 마감했다. 월요일이 더 큰 문제다. 증시를 이끌어온 반도체 랠리가 거센 조정에 직면했기 때문이다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 S&P500지수는 전 거래일 대비 2.6
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.