단독 [단독]與, 2028년부터 정년연장 가닥…임금체계 개편 손본다

[헤럴드경제=주소현·권제인 기자] 현재 60세인 법정 정년을 65세로 연장하는 방안을 추진 중인 더불어민주당이 2028년부터 정년연장을 시작하는 안을 유력 검토한다. 노동계가 주장해 온 정년연장 즉각 가동에 힘을 싣는 것이다. 대신 사측에 정년연장 시 임금체계 개편 권한을 확대하는 취지로 보완할 전망이다. 10일 헤럴드경제 취재를 종합하면 민주당 정년연장특별위원회는 2028년부터 격년마다 정년을 1년씩 늘려 2036년 정년 65세를 달성하는 안으로 가닥을 잡은 것으로 확인됐다. 특위는 노동계와 재계, 그리고 정부, 청와대와 세부 조정을 거쳐 최종안을 확정해 이르면 이달 말 이 같은 내용을 발표할 계획이다. 민주당의 잠정안은 조속한 정년연장 입법화를 요구해 온 노동계의 입장을 최대한 반영한 것이다. 당초 민주당은 ▷2028년부터 격년마다 정년을 연장해 2036년 마무리 ▷2029년부터 2~3년 주기로 정년을 연장해 2039년 마무리 ▷2029년부터 3년마다 정년을 연장해 2041년 마