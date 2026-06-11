[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구경북경제자유구역청(이하 DGFEZ)과 아진산업(대표이사 서중호)은 지난 10일 경산지식산업지구 내 아진산업㈜ 신규 공장에서 국내복귀 투자사업 준공식을 열었다.

이날 준공식에는 강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행, 서중호 아진산업 대표이사를 비롯해 양금희 경북도 경제부지사, 조현일 경산시장, 지역 정·관계, 교육계, 종교계 주요 인사와 기업 관계자 등이 참석했다.

아진산업(주)은 자동차 차체 부품 전문기업으로 현대자동차를 비롯한 국내 완성차 산업의 핵심 협력사이다.

그동안 중국 등 해외 생산거점을 운영해 왔으나 글로벌 공급망 재편에 선제적으로 대응하고 제조업 경쟁력을 강화하기 위해 지난 2024년 국내복귀 투자를 결정했다.

이번에 준공된 신규 공장은 총 2500억원 규모의 투자를 통해 약9만6000㎡(2만9천평) 부지에 자동차 차체용 프레스 부품과 차체 조립부품 생산시설을 구축했다.

이번 투자는 산업통상자원부의 국내복귀기업 지원정책과 경북도, 경산시, 대구경북경제자유구역청의 적극적인 투자유치 및 행정지원이 결합된 대표적인 국내복귀 성공사례로 평가받고 있다.

강상기 대구경북경제자유구역청장 직무대행은 “앞으로도 기업하기 좋은 최적의 환경 조성하여 국내복귀기업과 미래산업 기업을 추가로 유치하는 데 모든 역량을 쏟겠다”고 말했다.