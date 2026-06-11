과거 200억달러 신주 발행 포함해 총 400억달러 조달 블룸버그 “투자자들, AI 데이터센터 건립에 무조건 매수 지양” “데이터센터 프로젝트 관련 개별 위험 요율 따지기 시작”

[헤럴드경제=김영철 기자] 오라클이 인공지능(AI) 데이터센터 확충을 위해 200억달러(약 30조4000억원) 규모의 신주 발행을 포함한 대규모 추가 자금조달에 나선다. 이에 시장에선 AI 인프라 투자 열기 속에 관련 채권에 대한 투자자들의 ‘옥석가리기’가 본격화하고 있다는 분석이 나오고 있다.

10일(현지시간) 미 경제방송 CNBC 보도에 따르면 오라클은 앞서 발표한 200억달러 규모의 신주 발행을 포함해 채권과 주식 발행을 통해 총 400억달러(약 60조8000억원)를 추가로 조달할 계획이라고 밝혔다.

앞서 2026회계연도에는 부채 430억달러(약 65조3600억원)와 지분 50억달러(약 7조6000억원)를 조달한 바 있는데, 이는 AI 수요가 막대한 신규 자본 투입을 정당화할 수 있을지에 대한 투자자들의 우려를 키운 바 있다.

이런 자금조달 부담에도 오라클은 2026회계연도 4분기(3∼5월)에 조정 주당순이익(EPS) 2.11달러, 매출 191억8000만달러(약 29조1560억원)를 기록해 시장 예상치(EPS 1.96달러·매출 191억달러)를 웃돌았다.

매출은 전년 동기 대비 21% 증가했다. 회사는 2027회계연도 매출 전망을 기존 900억달러(약 136조8000억원)로 유지하면서 조정 주당순이익 전망은 8.05달러로 상향 조정했다.

하지만 회계연도 전체 잉여현금흐름은 마이너스 237억달러(약 36조200억원)를 기록했고, 추가 조달 계획이 알려지면서 주가는 시간외 거래에서 급락했다.

이런 가운데 월가 투자자들이 빅테크 기업들의 AI 데이터센터 건립을 위한 채권 발행에 대해 무조건적인 매수 대신 ‘옥석 가리기’에 나섰다고 블룸버그통신은 전했다.

최근 시티그룹 분석에 따르면 오라클과 메타·구글·엔비디아 관련 채권은 대체로 모기업 주가 흐름과 연동돼 흥행에 성공한 반면 비소각(만기 일시 상환) 구조로 발행된 마이크로소프트 관련 일부 채권은 매수세가 위축되며 유동성 리스크에 따른 투자 차별화 현상이 나타났다. 이에 따라 시장에선 단순한 임차인의 신용도뿐만 아니라 데이터센터 프로젝트 자체의 복잡성과 부채 상환 구조 등 개별 위험 요율을 꼼꼼히 따져보고 투자하는 경향이 한층 뚜렷해질 전망이다.