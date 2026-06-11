정상회담 후 공동언론발표문 통해 밝혀

‘디지털통상협정’도 서명…양국 간 디지털 교역 활성화

‘한-EU 정상회담 공동성명’ 통해 러-북 군사협력 강력 규탄

이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 공동언론발표 발언을 마치자 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 박수를 보내고 있다. [연합
이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 공동언론발표 발언을 마치자 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장이 박수를 보내고 있다. [연합

[헤럴드경제(브뤼셀)=서영상 기자] 유럽을 방문 중인 이재명 대통령은 순방 이틀째인 10일(현지시간) EU 정상들을 만나 “양측의 안보·방위 협력을 강화하기 위해, ‘비밀정보보호협정 체결’ 협상을 개시하기로 했다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오후 벨기에 브뤼셀 EU 이사회 본부에서 안토니우 코스타 EU 상임의장 및 우르줄라 폰 데어 라이엔 집행위원장과 회담 후 공동언론발표문을 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “국제질서의 불확실성이 커지면서 인도·태평양 지역의 안보와 유럽의 안보가 점점 긴밀히 연계돼 가고 있다”면서 “비밀정보보호협정이 조속히 체결돼 양측이 민감정보를 안전하게 공유하고, 이를 활용한 산업 및 연구 협력 역시 활발히 진행될 수 있기를 기대한다”고 했다.

EU는 세계 최대 무역블록이자 미국, 중국에 이어 우리나라의 제3위 교역국이라는 점을 감안해 양측은 경제협력 확대를 위한 ‘디지털통상협정’에도 서명했다.

한-EU FTA(자유무역협정) 전자상거래를 한-EU DTA(디지털통상협정)로 대체하고 안정적인 데이터 비즈니스 환경을 구축한다는 계획이다.

이 대통령은 “종이 없는 무역, 전자인증·서명 등을 통해 지금보다 신속한 업무처리가 가능해지고, 이를 통해 양측 국민의 편익이 증진될 것”이라고 기대했다.

아울러 ‘승객 예약자료 전송 협정’을 타결하기도 했다. 최근 전 세계를 오가는 여행자를 통해 마약·총기 등 ‘위해 물품’의 밀반입이 증가하는 가운데 우범여행자를 미리 선별하고 검사하기 위해서는 항공사로부터 승객 예약자료를 입수하는 것이 필수적이라는 게 청와대의 설명이다.

이번 협정으로 이 대통령은 “테러, 마약 등 초국가범죄를 예방하기 위한 양측 간 협력이 더욱 강화될 것으로 기대한다”고 공동언론발표문을 통해 전했다.

양국은 탄소중립과 에너지 전환을 위한 협력을 강화하고, 인공지능, 양자 기술 등의 분야에서 공동 연구와 연구자 교류를 확대하는데도 협력하기로 했다.

이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 공동언론발표를 하고 있다. [연합]
이재명 대통령이 10일(현지시간) 벨기에 브뤼셀 EU이사회 본부에서 안토니우 코스타 EU 정상회의 상임의장, 우르즐라 폰데어라이엔 EU 집행위원장과 공동언론발표를 하고 있다. [연합]

아울러 한반도 및 국제사회의 평화를 위해 양측이 긴밀히 협력해 나가기로 하면서 이 대통령은 “북핵 문제 해결과 한반도 평화 정착을 위해 유럽연합의 변함없는 지지와 건설적인 역할을 당부드렸다”고 했다.

그러면서 “최근 중동 정세와 관련해, 중동 내 평화와 안정이 조속히 회복되고, 호르무즈 해협의 즉각적 개방과 선박의 자유로운 통항을 보장하는 것이 중요하다는 점에 양측이 의견을 모았다”고 밝혔다.

한편 양측은 회담 직후 ‘한-EU 정상회담 공동성명’을 채택하고 우크라이나를 침략한 러시아와 이를 지원한 북한을 강하게 규탄하고 양국 간 불법적인 군사협력의 즉각 중단을 촉구했다.

성명을 통해 양 정상은 “러시아의 우크라이나에 대한 침략전쟁 지속을 가능케 하는 제3자의 지원, 특히 북한의 지원을 규탄한다”면서 “우리는 러시아-북한 간 불법적인 군사협력을 강력히 규탄한다. 러시아와 북한이 모든 관련 활동을 즉각 중단하고 유엔헌장 및 유엔 안전보장이사회의 모든 관련 결의를 준수하라”고 촉구했다.

현 정부 들어 보기 힘든 수준으로 북한에 대해 비난하며 북한의 비핵화에 대한 강한 의지도 표명했다.

성명은 “북한은 NPT(핵확산금지조약) 상 핵보유국으로 결코 인정되지 않을 것이며, 그와 관련한 어떠한 특별한 지위도 가질 수 없을 것”이라면서 “북한의 핵 및 탄도미사일 프로그램에 대해 심각한 우려를 표명한다”고 강조했다.


sang@heraldcorp.com