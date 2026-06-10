필립 벨기에 국왕 면담 “벨기에 청년들, 대한민국 자유와 평화 위해 용감하게 싸워”

[헤럴드경제(브뤼셀)=서영상 기자] 이재명 대통령은 10일(현지시간) 오후 벨기에 브뤼셀에서 필립 벨기에 국왕을 면담하고 한반도 평화를 위해 든든한 지원군이 되어달라는 뜻을 전했다.

이날 만남은 125년간 신뢰를 기반으로 이어져 온 양국 간 우정을 돌아보는 자리가 됐다는 점에서 더욱 의미를 더했다.

이 대통령은 “벨기에 통합의 상징인 국왕과의 첫 만남을 기쁘게 생각한다”면서 여러 차례 방한으로 한국을 잘 알고 있는 국왕의 한국에 대한 관심과 애정이 양국 관계의 중요한 기반으로 작용하고 있다고 평가했다.

필립 국왕은 “한국을 5차례 방문하며 한국의 역동적인 발전상을 직접 볼 수 있었다”며 “올해가 양국 국민에게 서로를 더 잘 이해하는 계기가 되기를 희망한다”고 화답했다.

이 대통령은 “올해는 벨기에군이 6·25전쟁 참전을 위해 처음 부산에 도착한 지 75년이 되는 해로, 대한민국은 벨기에 청년들이 대한민국의 자유와 평화를 위해 용감하게 싸워준 것을 늘 기억하면서 이들의 희생이 헛되지 않도록 평화와 민주주의를 지켜나갈 것”이라고 전했다.

이에 대해 필립 국왕은 “본인도 벨기에군의 참전 부대인 제3 공수대대에서 복무했다”면서 양국 간 소중한 연대의 역사를 기억하기 위해 한국 정부가 지속 노력해 오고 있는 점에 감사를 전했다.

이 대통령은 벨기에가 세계적으로 저명한 퀸 엘리자베스 콩쿠르를 개최해 오고 있음을 높이 평가하고, 많은 한국인들이 우수한 성적을 거두고 있는 점을 기쁘게 생각한다는 점도 전했다.

이 대통령은 싸울 필요가 없는 평화가 가장 확실한 안보라는 인식 아래 남북 간 적대와 대결을 종식하고 평화 공존의 새로운 관계로 나아가기 위해 우리 정부가 ‘한반도 평화공존 및 공동성장 정책’을 추진 중이라고 설명하고, 이에 대한 벨기에 측의 지지와 관심을 요청하면서,국왕의 리더십 아래 양국 관계가 변함없이 굳건하게 발전할 수 있도록 든든한 지원군이 되어달라는 뜻을 전했다.