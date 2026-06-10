[헤럴드경제=이명수 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대해 그들에게 유리했을 합의를 협상하는 데 너무 오랜 시간을 끌었다“며 ”이제 대가를 치러야 할 것“이라고 10일(현지시간) 밝혔다.

연합뉴스에 따르면 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 이같이 경고하며 “이란은 말만 하고 행동은 하지 않는다”며 “중동의 깡패는 죽었다”고 했다.

아울러 “이란 군대는 완전히 엉망진창이며, 해군이나 공군 같은 군대의 많은 부분은 더는 존재하지도 않는다”며 “그들은 완전히 패배했다”고 덧붙였다.

종전 협상이 교착 국면에 접어든 후 위태로운 휴전을 이어가던 미국과 이란은 전날 호르무즈 해협에서 미군 아파치 헬기 추락을 불씨로 무력 공방을 재개했다.

앞서 트럼프 대통령은 헬기 추락이 이란의 공격에 따른 것이라고 주장하면서 “미국은 불가피하게 이 공격에 대응해야만 한다”고 보복 조치를 예고한 바 있다.