서울시, 12~13일 서울식물원 잔디마당서 ‘서울 결혼페스타’ 개최 야외웨딩 연출 무대서 ‘더 아름다운 결혼식’ 시연 웨딩 협력업체 예식 상담·삼성전자 패밀리몰 부스 운영 등도 마련

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 합리적인 결혼문화 확산을 위해 12~13일 서울식물원 잔디마당에서 ‘서울 결혼페스타’를 개최한다고 10일 밝혔다.

이번 행사는 예비부부는 물론 전 세대 가족이 함께 참여해 결혼의 의미를 되새기고 ‘더 아름다운 결혼식’에 대한 정보·상담, 다양한 체험 등을 누릴 수 있도록 기획됐다.

서울시의 더 아름다운 결혼식 사업은 공원, 남산, 한강 등 매력적인 도시공간을 결혼식장으로 지원하는 사업으로 예식 건수가 2023년 75건으로 시작해 ▷2024년 155건 ▷2025년 280건 ▷2026년 548건으로 매년 증가하고 있다.

야외웨딩 콘셉트로 연출한 주 무대에서는 양일간 더 아름다운 결혼식 시연 행사를 선보이며, 시민들이 무대를 배경으로 버진로드를 함께 걷고 사진을 찍는 이벤트를 경험할 수 있다. 유명 뮤지컬 배우, 가수 등의 축하공연과 버스킹 등 다채로운 공연 프로그램도 매일 진행된다.

상담부스 구역에서는 더 아름다운 결혼식을 운영하는 15개의 웨딩협력업체가 참여하며 야외결혼식 연출·진행 방법, 결혼 준비 단계별로 필요한 사항 등을 상담할 수 있다. 단 원활한 상담 운영을 위해 사전 예약이 권장되며 상담을 희망하는 예비부부는 홈페이지에 게시된 웨딩협력업체 중 희망업체에 전화해 예약이 가능하다.

기업부스 구역에는 ‘삼성전자 패밀리몰’ 홍보, 인공지능(AI) 체험관이 개설된다. 예비부부 대상 패밀리몰 가입 행사와 모든 시민을 대상으로 한 삼성전자 스마트 기기 AI 기능 체험행사가 진행될 예정이다.

또 서울시 예비부부, 청년 정책 홍보를 위해 서울여성가족재단·서울가족센터·서울주택도시개발공사(SH)·청년 영테크 부스도 운영된다. 서울여성가족재단 부스에서는 더 아름다운 결혼식장 61개소에 대한 소개와 예약방법, 비품비 지원 대상 등을 안내받을 수 있으며, 서울가족센터 부스에서는 예비부부, 신혼부부 등 가족 대상 종합상담이 가능하다.

가족이 함께 즐길 수 있는 체험 프로그램도 풍성하다. 결혼이라는 행사주제에 맞게 커플반지 만들기, 화관 만들기, 캘리그라피 엽서·청첩장 만들기, 웨딩 포토존 등 상시 운영 프로그램을 통해 참여형 체험의 즐거움을 느낄 수 있다.

마채숙 서울시 여성가족실장은 “결혼을 앞둔 예비부부는 물론, 부부·가족 모두가 함께 공감하고 소통하는 축제의 장이 될 것”이라고 밝혔다.