정치권 ‘정청래 대표 불참 논란’ 거세지자 입장 “중동전쟁 장기화·선관위 운영 등 고려해 최소화”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대는 10일 이재명 대통령의 유럽 순방 출국길에 정청래 더불어민주당 대표가 불참하고 이례적으로 김민석 국무환송에 나선 것을 두고 “정치적 의미로 해석하는 것은 적절하지 않다”고 선을 그었다.

정치권에서는 지난 9일 정 대표와 김 총리의 이날 행보를 두고 6·3 지방선거 결과에 책임을 느낀 정 대표가 불참한 것이라는 관측이 제기됐다. 또한 정 대표와 김 총리는 차기 당권 경쟁자로, 이 대통령이 특정 후보를 미는 것 아니냐는 해석도 나왔다.

이에 정치권 공방이 가중되자 청와대가 재차 진화에 나선 것으로 풀이된다.

청와대는 “중동전쟁 장기화와 선관위 운영 상황 등 국내외 여건을 종합적으로 고려해 환송 인원을 최소화한 것”이라며 “총리의 참석은 장기간 순방 일정 수행에 따른 내각 차원의 업무지시 및 당부사항 등을 전달하기 위한 것이었다”고 설명했다.

앞서 이지은 전 민주당 대변인은 전날 친여 성향 유튜브 방송에서 “우리가 윤석열을 보면서 윤석열이 누구 찍어서 당대표를 시키고 엄청 욕을 했는데, (이재명) 대통령이 지금 이걸 하시는 건가, 설마 하는 생각이 들었다”고 말해 논란이 일었다.

이에 이 전 대변인은 이날 입장문을 내고 “이제 무거운 짐을 내려놓고, 당원의 한 사람으로 돌아가 더 깊이 배우고 성찰하겠다”며 당 대변인직을 내려놨다. 이 전 대변인은 입장문에서 “얼마 전 저는 방송에서 ‘우리 대통령은 윤석열과 다르다’는 말씀을 드렸습니다만, 들으시는 분들께는 ‘우리 대통령은 윤석열과 같다’라고 들렸던 것 같다”고 해명했다.

이어 그는 “저는 우리가 그토록 비판했던 과거 정권의 ‘당대표 찍어내기’나 ‘밀실 낙점’ 같은 구태 정치가 우리 정부에서는 일어날 리 없다는 확신이 있었다. 그래서 ‘우리가 윤석열을 그렇게 욕했는데, 우리 대통령이 그렇게 하신다고? 설마 그럴리 없다’는 취지의 말을 한 것”이라고 했다.

일각에서 이 대통령이 특정 후보를 밀고 있다는 해석을 두고서도 “대통령의 그 넓은 품과 진정성을 ‘특정인 픽’이라는 정파적 문구로 호도하는 것이야 말로 오히려 대통령을 위험에 빠뜨리는 주장이라 생각한다”고 반박했다.