“이재명 정부 균형발전, 특단의 조치” 환영 성명 “RE100 달성, 국가 전력망 병목현상 해소”

[헤럴드경제=양대근 기자] 이개호 더불어민주당 의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 10일 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 반도체 공장 설립을 추진한다는 일부 언론 보도가 나온 것과 관련 “지역 균형 발전을 향한 이재명 정부의 국정 철학이 온전히 반영된 특단의 조치”라며 “전남광주 첨단 3지구가 생산 공장의 최적지”라고 밝혔다.

이 의원은 이날 성명을 통해 “반도체 공장의 호남 유치가 전력망 병목 현상 타개, 국가 균형 발전, 재생에너지 수용성 확대라는 세 가지 정책 목표를 동시에 달성할 확실한 카드”라면서 “이와 함께 풍부한 재생에너지를 보유한 호남이야말로 지산지소 원칙을 실현하고 글로벌 기업의 RE100 달성을 이끌 국내 유일의 대안”으로 지목했다.

그는 해외 주요국의 입지 정책 사례를 근거로 제시했다. 이 의원은 “미국과 유럽이 이미 재생에너지 생산지 인근에 반도체 공장과 데이터센터를 배치하고 있으며, 대만 TSMC의 전국적 생산 기지 분산과 삼성전자의 중국 시안 공장 운영 역시 지역 균형 발전이라는 세계적 흐름과 궤를 같이한다”고 밝혔다.

아울러 “광주와 장성을 아우르는 첨단3지구는 완벽한 입지 조건”이라며 “첨단3지구는 안정적인 전력계통과 풍부한 수자원을 이미 확보하고 있다. 지난해 파인데이터센터 착공으로 대규모 전력과 공업용수 공급 능력을 입증했다”고 덧붙였다.

특히 주변에 밀집한 반도체 소재 부품 생태계 및 인공지능 인프라와 결합해 즉각적인 시너지를 낼 수 있다는 것이 이 의원의 분석이다.

이 의원은 “고성능 반도체 패키징 기술이 핵심 경쟁력으로 떠오른 현시점에서 인재 공급 능력도 탁월하다”며 “첨단3지구는 AI 데이터센터 및 모빌리티 기반과 더불어 광주과학기술원(GIST), 전남대, 한전공대 등 탄탄한 연구망을 갖춰 현장 맞춤형 고급 인력을 지속적으로 배출할 수 있다”고 강조했다.