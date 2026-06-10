“W아카데미 부장 전결로 진행”

[헤럴드경제=윤호 기자]전쟁기념사업회는 ‘항미원조’ 문구로 논란이 된 6·25전쟁 교육 프로그램에 대해 “최윤희 명예원장(전 합참의장)은 교육프로그램의 기획·운영에 관한 결재·승인 등 어떠한 절차도 관여한 사실이 없다”고 10일 밝혔다.

사업회는 “본 교육은 전쟁기념사업회 사업 계획에 따라 W아카데미 실무자가 발제·기획하고 내부 절차에 따라 W아카데미 부장 전결로 진행된 사항”이라며 이같이 설명했다.

또 해당 교육은 중국 측 입장을 소개하거나 정당화하기 위한 프로그램이 아니며, 6·25전쟁이 북한의 불법 남침으로 시작된 전쟁이라는 역사적 사실과 대한민국의 역사 인식을 전제로 기획된 프로그램이라고 강조했다.

중국이 ‘항미원조’라는 이름으로 왜곡해 온 6·25전쟁 인식과 선전 논리를 비판적으로 검토하고, 왜곡된 역사 인식과 실제 역사적 사실을 구분함으로써 6·25전쟁의 본질과 참전용사들의 희생의 가치를 보다 분명히 이해하도록 하는 것이 목적이라는 취지다.

다만 사업회는 “홍보물 제작·검토 및 검수 과정에서 미흡한 부분이 있었고, 당초 교육 취지와 다르게 오해의 소지가 발생할 수 있는 표현이 확인됐다”며 “관련 게시물은 삭제했으며, 교육프로그램은 중단하기로 했다”고 덧붙였다.