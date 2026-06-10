[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 홍석천의 딸 웨딩 촬영 현장이 공개됐다.

10일 한 웨딩 스냅 업체는 공식 SNS를 통해 “신랑신부님이 되어주셔서 감사합니다”라는 글과 함께 영상을 게재했다.

공개된 영상에는 홍석천이 딸과 예비 사위와 함께 웨딩 촬영에 나선 모습이 담겼다. 마치 실제 결혼식을 방불케 하는 화기애애한 분위기 속에서 세 사람은 다정한 포즈를 취하며 특별한 추억을 남겼다.

홍석천은 딸과 예비 사위의 키스를 바라보고 깜짝 놀라더니, 예비 사위를 사랑스러운 눈빛으로 바라봐 웃음을 자아냈다.

커밍아웃을 한 홍석천인 만큼 팬들은 “한시도 긴장감을 늦추지 못하겠다”고 말했고, 홍석천은 예비 사위를 백허그하고 뽀뽀를 하는 등 진하게 애정을 보내 눈길을 모았다.

홍석천은 방송과 인터뷰를 통해 가족에 대한 각별한 책임감과 애정을 꾸준히 드러내 왔다. 그는 과거 이혼한 친누나의 두 자녀를 입양한 사실을 직접 밝히며 많은 이들의 응원을 받았다.

당시 그는 “이혼한 누나가 새로운 사랑을 찾는 와중에 아이들이 짐이 될까 봐 걱정이 됐다”며 “누나는 새로운 사랑을 찾아가고, 아이들은 내가 맡겠다고 했다”고 털어놔 깊은 울림을 안겼다.