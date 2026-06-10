[헤럴드경제=양대근 기자] 조정식 국회의장은 10일 오후 의장 취임 축하인사차 예방한 김민석 국무총리를 만나 “국민의 삶 개선과 대한민국의 경제도약을 위해 행정부와 긴밀히 소통하고 협력하겠다”고 밝혔다.

이날 접견에서 조 의장은 6·10 민주항쟁 39주년을 맞아 “군부독재의 어둠을 걷어내고, 직선제로 국민의 참정권과 국민주권의 시대를 연 출발점”이라고 평가했다. 이어 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태에 대해 “국민의 참정권이 훼손당하고, 절차적 민주주의의 근간인 선거행정의 신뢰를 뒤흔든‘중대 사태’”라고 지적했다.

조 의장은 이번 사태에 대한 철저한 진상규명과 제도 개선의 필요성도 강조했다. 조 의장은 “국회는 조속한 국정조사로 진상을 규명하고 선관위 개혁방안을 도출하여 국민주권의 완전한 보장을 위한 국회의 역할을 다할 것”이라면서 정부를 향해서도 “검·경 합동수사본부가 설치되는 만큼, 신속하고 철저하게 수사해 주기를 바란다”고 주문했다.

아울러 최근 김 총리가 국회로 다시 돌아오겠다는 뜻을 밝힌 데 대해 조 의장은 “이재명 정부의 집권플랜을 설계하고, 1기 내각을 이끌면서‘뛰어나고 안정감 있는 리더십’으로 정부가 많은 성과를 냈다”면서 “풍부한 국정경험을 갖춘 중진의원으로서, 우리 국회와 정치가 한 발 더 도약하는 데 큰 역할을 해달라”고 당부했다.

이에 김 총리는 “조 의장께서는 정치적으로 여야에 조정력을 발휘할 수 있는 관계를 폭넓게 축적해 오셨고, 정치 전반과 정책에 대한 이해가 매우 깊다”며 “대한민국의 여러 어려움에 중심을 잡아야 할 국회의 수장으로서 큰 역할을 해주시길 기대한다”고 말했다.

아울러 “여러 정치·경제·사회적 문제를 해결하기 위한 입법 속도를 내고, 개헌도 지속적으로 추진될 수 있도록 뛰어난 리더십을 발휘해 주시길 바란다”면서, 이번 투표용지 부족 사태에 대해서도 “우리가 처음 경험해 보는 민주주의 난제로서 선관위 개혁 문제에 국회가 국정조사를 주도하는 등 중심을 잡아 달라”고 밝혔다.