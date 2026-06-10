조립부 상생누리팀·씨베드 품질관리부 정은해·안경인 그룹장

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주글로벌모터스(GGM)가 2026년 광주시 품질분임조경진대회에서 4개 참가팀이 모두 우수상을 받는 성과를 거뒀다.

GGM은 지난 9일 김대중컨벤션센터 3층에서 지역 공공기관·대기업·중견기업 등 총 14개 팀이 참가한 가운데 품질혁신 사례를 두고 열띤 경합을 펼친 이번 대회에서 4개 참가팀이 모두 우수상을 차지했다고 10일 밝혔다.

대회에 참가한 GGM 4개팀은 조립부 상생누리팀(서브B)이 ‘도어완성공정 위험요인 개선을 통한 위험도 감소’, 조립부 씨베드(SEE-BAD)(서브C)가 ‘칵핏 공정개선을 통한 부적합품률 감소’, 품질관리부 정은해 그룹장이 ‘검차라인 공정개선을 통한 가동률 향상’, 품질관리부 안경인 그룹장이 ‘아파츄어 게이지 장착 위험요인 개선을 통한 작업 위험도 개선’ 등 안전·품질 현장 개선 제안 사례를 각각 발표했다.

심사위원들로부터 좋은 평가를 받아 모두 중견기업 우수상을 수상하는 영광을 안았다.

입상한 GGM 4개팀은 최우수상을 차지한 한전KDN ‘퍼펙트-Q’ 분임조 등과 함께 오는 8월 24일 전라북도에서 열리는 제52회 전국품질혁신대회에 광주시 대표로 출전해 기량을 겨룬다.

심사위원으로는 최승일 공주대학교 교수(위원장), 정영선 전남대학교 교수, 허오정 한화토탈에너지 국가품질명장, 장규표 한국표준협회 전문위원, 허원석 한국표준협회 전문위원 등이 참여했다.

GGM이 이처럼 품질분임조경진대회에서 큰 성과를 낸 것은 최고의 품질로 자동차 생산 전문기업으로서 위상을 굳건히 하기 위해 직원들의 일본 토요타 등 해외 자동차 공장 연수와 함께 품질 향상 직무교육을 지속적으로 실시했다.

ISO 9001(품질경영시스템) 인증과 품질경영대상을 수상하는 등 품질을 최우선으로 하는 경영 혁신의 결과로 받아들여진다.

이날 GGM은 또 품질관리부 조재영 매니저가 품질경영혁신 활성화 유공자로 선정돼 광주시장 표창을 받았다.

GGM 품질 담당자는 “광주시 품질분임조 워크숍 등 다양한 교육과 지도를 받으며 분임원들이 꾸준히 준비해온 결과”라며 “특히 회사 임원들의 적극적인 관심과 지원이 4개팀 모두의 전국대회 진출이라는 성과로 이어졌다”고 말했다.