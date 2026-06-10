앤슨리소시즈와 데모플랜트 협력 계약 2028년 기술 검증 완료 목표

[헤럴드경제=권제인 기자] 포스코홀딩스가 국내 기업 최초로 미국에서 리튬직접추출(DLE) 기술 실증에 나서며 차세대 리튬 생산 기술 확보에 속도를 낸다.

포스코홀딩스는 서울 포스코센터에서 호주 자원개발 기업 앤슨리소시즈와 미국 유타주 그린리버 지역 DLE 데모플랜트 건설 및 운영을 위한 협력 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

DLE는 농도가 낮은 리튬 염호에서도 경제성 있게 리튬을 생산할 수 있는 기술이다. 기존 증발 방식보다 리튬 회수율이 높고 생산 기간을 단축할 수 있어 차세대 리튬 추출 기술로 주목받고 있다.

이번 계약에 따라 포스코홀딩스는 미국 현지에서 DLE 데모플랜트의 설계와 건설, 운영 전반에 걸쳐 기술의 상업화 가능성을 검증한다. 앤슨리소시즈는 부지와 인프라, 염수를 제공하고 공장 설립 인허가 등 현지 업무를 지원한다.

포스코홀딩스는 2016년부터 DLE 기술 개발에 착수해 아르헨티나 염수를 비롯한 다양한 자원을 대상으로 파일럿 테스트를 진행하며 기술력을 축적해왔다.

이번 실증 사업은 포스코홀딩스가 독자 개발한 DLE 기술을 글로벌 시장에서 처음 검증하는 사례다. 저품위 염수 자원에서도 경제성을 확보할 수 있는 기술력을 입증해 글로벌 염수 리튬 개발 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.

아울러 북미 리튬 사업 확대의 교두보를 마련하고 독자 기술 기반의 안정적인 리튬 공급망 구축에도 기여할 전망이다.

이주태 포스코홀딩스 사장은 “이번 실증은 차세대 기술을 선제적으로 확보해 글로벌 리튬 시장을 선점하기 위한 전략적 투자”라며 “독보적인 기술 경쟁력을 바탕으로 북미를 비롯한 글로벌 리튬 사업 경쟁력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.

한편, 포스코홀딩스는 2027년 데모플랜트 준공과 가동을 목표로 하고 있으며, 2028년까지 실제 염수를 활용한 기술 검증을 마쳐 상업화 기반을 구축할 계획이다.