민관합동 해체공사 안전관리TF 발족…국토안전관리원·건설기술연구원·토목학회 등 참여

[헤럴드경제=소민호 기자] 서울 서소문 고가 철거공사 붕괴사고로 인명피해가 발생한 후 정부 차원의 사고조사가 시작된 가운데 김이탁 국토교통부 제1차관이 10일 ‘민관합동 해체공사 안전관리 TF’를 주재하며 안전관리 시스템 재정립에 나서겠다고 밝혔다.

TF는 산업계와 학계의 SOC 해체공사에 대한 안전관리 제도 개선 의견에 따라 기존 제도를 선제적으로 점검하고 필요한 보완책을 논의하기 위해 구성됐다.

이날 서울 국토발전전시관에서 열린 회의에는 박창근 국토안전관리원장과 박선규 한국건설기술연구원장, 한승헌 대한토목학회장, 이용수 한국건설안전학회 부회장, 박종면 한국건설기술인협회장, 김종흔 한국건설엔지니어링협회장 등이 참석했다.

김 차관은 “작년 11월 7명의 사망자가 나온 울산 화력발전소 해체공사 붕괴사고에 이어 지난 5월 26일 서소문 해체공사에서 또 인명사고가 발생하면서 SOC 해체공사 안전관리 제도 개편의 필요성이 제기됐다”면서 “TF를 통해 설계부터 시공, 감리 등 해체공사의 전 주기에 걸쳐 안전관리 수준을 한 차원 높이는 시스템 개편을 검토할 계획”이라고 강조했다.

이에 참석자들은 TF 운영방안과 SOC 해체공사 안전관리 제도 개선방향 등에 대한 의견을 교환했다.

한편 서소문 붕괴사고와 관련해서는 원인조사와 재발방지대책 마련을 위한 사고조사위원회가 5월 28일 구성돼 4개월 간 운영될 예정이다.