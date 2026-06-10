[헤럴드경제=최원혁 기자] 방송인 신정환이 지상파 복귀를 하지 않는 이유를 밝혔다.

9일 신정환은 유튜브 채널 ‘철없는 장사꾼’에 출연해 방송 복귀 의사와 현재 일상에 관한 대화를 나눴다.

철없는 장사꾼이 “왜 방송 복귀를 안 하냐”며 “신정환 재벌설이 있다”고 했다.

이에 신정환은 “방송은 저의 천직이자 제가 죽을 때까지 해야 하는 것”이라며 “지상파 프로그램은 없어도 요즘 세상에 있는 인터넷 방송이나 플랫폼이 많지 않나. 거기서 앞으로 30년 더 할 생각”이라고 답했다.

철없는 장사꾼이 “왜 지상파를 안 나가냐”고 묻자 신정환은 “안 나가는 게 아니다. 사실 3~4번 정도 섭외가 들어왔다. 가족을 공개하고 시청률 엄청 나오는 프로그램이다”라고 했다.

이어 그는 “그런데 방송에서 한번 얼굴이 알려지면 어딜 가든 사람들이 알아본다”고 말했다.

그러면서 “지금까지 가족 예능에 출연한 사람들 보면 광고도 찍고 축하 연락도 받더라”며 “그런데 어디 나가서 생활하려면 매우 불편하다. 우리 가족은 방송 출연을 극구 반대했다. 방송할 거면 혼자만 하라고 하더라”고 말했다.

한편 신정환은 2010년 필리핀 원정 도박 혐의로 물의를 빚은 바 있다. 당시 도박 사실을 숨기기 위해 뎅기열에 걸렸다고 거짓 해명을 했다가 대중의 공분을 샀다. 해당 사건으로 연예 활동을 중단했고 2017년 다시 방송가에 복귀했다.