韓기관 첫 해외 마약기지 직접 단속

[헤럴드경제=윤호 기자] 국가정보원은 9일 태국 마약통제청(ONCB)와 합동으로 방콕 등 10곳의 마약 원료물질 보관창고를 급습, 마약 원료로 쓰일 수 있는 아세톤·염산·황산 등 화학물질 49.98t을 전량 압수했다고 10일 밝혔다. 국내 정부기관이 해외의 마약 공급기지를 직접 단속한 것은 이번이 최초다.

이날 태국 마약통제청(ONCB)과 국정원이 압수한 원료물질은 필로폰 21t 또는 야바 11억정을 제조할 수 있는 양으로, 마약으로 제조 및 유통시 7억명이 동시투약 가능한 시가 8조4000억원대의 막대한 규모다.

태국 당국은 이번 작전에 ONCB와 군경 등 5개 기관 100여명을 투입하였으며, 국정원도 태국측 요청에 따라 마약 대응 전문요원들을 현지에 파견해 합동 작전을 펼쳤다.

이번 작전은 국정원이 태국 ONCB의 긴급 요청으로 지난 4월7일 국내에서 태국인 타파난을 검거, 태국으로 송환한 것이 계기가 됐다.

타파난은 태국 내 마약의 50% 이상을 유통한 ‘아시아 최대 마약왕’으로 불리던 거물급 마약상이다. 타파난에 대해 태국 당국이 발부한 체포영장이 10년간 50회에 이른다. 그는 성형 시술을 받기 위해 위장 신분으로 국내에 입국했다가 태국으로부터 정보를 공유받은 한국당국에 의해 검거됐다.

ONCB와 국정원은 공조 수사를 통해 타파난이 해외에서 원료물질을 들여온 뒤 세계 최대 마약 생산지대인 ‘골든트라이앵글’ 지역에서 완제품을 제조, 호주·한국 등에 유통해온 사실을 파악했다.

또한 태국 내에 마약 원료물질을 대규모로 은닉하는 창고가 있다는 사실을 밝혀내 이번 압수 작전에 돌입했다.

아누틴 찬위라꾼 태국총리는 언론 브리핑에서 국정원의 협조에 대한 감사의 뜻을 표하기도 했다고 국정원은 전했다. 국정원은 최근 태국과 한국 두 나라가 연계된 마약범죄가 심각해지면서 ONCB와 공조를 강화해왔다.