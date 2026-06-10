페르소나에이아이(페르소나AI, 대표 유승재)는 10일 서울 코엑스에서 개막한 ‘STK 2026(스마트 테크 코리아)’에 참가해 AI 로봇 시연을 선보였다고 밝혔다.

이번 전시에서 페르소나AI는 자체 개발한 SSTT(Sovereign AI Speech to Text) 음성인식 모델을 로봇에 온디바이스 형태로 적용한 기술을 공개했다. 현장에서는 진행자의 음성 명령에 따라 사족보행 로봇과 휴머노이드 로봇이 동작하는 시연이 진행됐다.

회사는 SSTT 모델이 다양한 지역 방언과 현장 작업 환경에서 활용할 수 있도록 개발됐다고 설명했다.

이와 함께 페르소나AI는 LAM(Large Action Model), VLA(Vision Language Action), sLLM(small Large Language Model) 등 자체 개발 AI 모델을 로봇 운영체제(OS)에 최적화한 기술도 소개했다.

페르소나AI는 이러한 기술을 기반으로 산업 현장과 국방, 서비스 분야 등에서 활용 가능한 에이전틱(Agentic) 로봇 시장으로 사업 영역을 확대한다는 계획이다.

회사 측은 AI가 소프트웨어 영역을 넘어 물리 환경에서 실제 행동을 수행하는 피지컬 AI 기술 구현에 주력하고 있다고 설명했다.

전시 기간 동안 부스를 찾은 관람객들은 로봇 시연과 기술 설명을 참관했으며, 다양한 활용 사례와 기술 적용 방안에 대한 문의도 이어졌다.

한편 STK 2026은 오는 12일까지 서울 코엑스에서 열리며 AI, 로봇, 제조 자동화 등 첨단 기술 기업들이 참가해 최신 기술과 서비스를 선보인다.