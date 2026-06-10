국내산 돈육 96.38% 사용…100시간 저온 숙성 공법 적용

[헤럴드경제=정찬수 기자] 삼양사의 식자재유통 브랜드 서브큐(ServeQ)가 ‘2026 독일 DLG 국제 식품 품평회’에서 ‘서브큐 잠봉(사진)’으로 품질상을 수상했다고 10일 밝혔다.

1885년 설립된 DLG 국제 식품 품평회는 독일농업협회(DLG)가 주최하는 육가공품 품질 경연 대회다. 매년 전 세계 식품기업들이 출품한 3만여개 제품을 향·맛·질감·식감·보존성 등 다양한 항목을 평가한다. 올해부터는 평가 기준을 충족한 제품에 인증을 부여하는 ‘DLG 단일 품질상(DLG-Certified Quality)’ 제도가 새롭게 도입됐다.

‘서브큐 잠봉’은 프랑스 정통 레시피를 기반으로 국내산 돈육을 96.38% 사용해 만든 가공 햄이다. 분쇄육 대신 원육을 통째로 사용하는 홀머슬(Whole-muscle) 공법을 적용했다. 100시간 이상 저온 숙성해 돼지고기 본연의 풍미와 부드러운 식감이 특징이다. 1.2 ㎜ 두께로 얇게 슬라이스해 샌드위치·샐러드 등 브런치용 식재료로 활용하기 좋다.

양철호 삼양사 식자재유통BU장은 “앞으로도 프리미엄 베이커리와 카페, 외식업계 고객들이 신뢰할 수 있는 고품질 식재료를 선보일 것”이라고 말했다.