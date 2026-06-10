[헤럴드경제=김주리 기자] 스타벅스 코리아의 주간 신용·체크가드 결제 추정액이 3주 만에 반등하며 ‘탱크데이’ 논란으로 나타난 매출 감소세가 주춤해진 것으로 나타났다.

10일 AI 데이터 테크기업 아이지에이웍스의 모바일인덱스에 따르면 6월 첫째 주인 1∼7일 스타벅스의 신용·체크카드 추정 결제금액은 242억1000만원으로 집계됐다.

이는 직전 주인 5월 25∼31일 214억6000만원보다 12.8% 증가한 수치로, ‘탱크데이’ 논란이 불거진 지난달 18일 이후 주간 기준으로 가장 높은 수준이다.

스타벅스 주간 결제금액은 5월 18∼24일 236억9000만원, 5월 25∼31일 214억6000만원으로 2주 연속 감소했다가 6월 첫째 주 들어 반등에 성공한 것이다.

스타벅스 주간 사용자 수도 늘어나 400만명에 육박한 것으로 나타났다.

스타벅스 앱의 6월 1∼7일 주간 사용자 수는 398만5819명으로, 직전 주 384만7205명보다 13만8614명, 3.6% 증가했다.

다만 6월 첫째 주 결제금액은 논란 전 수준에는 아직 미치지 못했다.

이 기간 결제금액은 5월 11∼17일 321억6000만원과 비교하면 약 79억5000만원 적다.

업계에서는 스타벅스 결제금액과 앱 사용자 수가 5월 말 급감세에서는 벗어났지만 일부 소비자의 냉담한 반응 등을 고려할 때 회복세가 이어질지는 좀 더 지켜봐야 한다는 관측도 나온다.

한편 스타벅스는 지난 5월18일을 ‘탱크데이’로 지정하고, 군사정권 시절을 연상시키는 홍보 문구를 사용해 5·18 역사 폄훼 및 조롱 논란을 일으켰다. 이에 여론의 공분과 불매운동이 잇따랐고, 대표이사 해임·정용진 신세계그룹 회장의 대국민 사과로까지 이어졌다.

이후 스타벅스 미국 시애틀 본사 또한 “결코 일어나서는 안 될 부적절한 마케팅”으로 규정하고, 희생자와 가족, 한국의 민주화 운동 역사에 상처를 준 점에 대해 공식 사과 서한을 발송했다.