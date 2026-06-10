김도읍과 결선에서 맞붙어 7표차 승리

“계파 없어…특정세력 휘둘리지 않겠다”

차기 당대표 선출 결정적 권한 가져 주목

국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(왼쪽부터), 정점식, 성일종 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 선거 의원총회에서 함께 손을 맞잡고 있다. <연합뉴스>
국민의힘 차기 원내대표 선거에 출마한 김도읍(왼쪽부터), 정점식, 성일종 의원이 10일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대표 선출 선거 의원총회에서 함께 손을 맞잡고 있다. <연합뉴스>

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 차기 원내대표에 3선 정점식 의원이 선출됐다.

10일 오전 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 정 의원은 총 투표수 103표에서 55표를 얻어 승리를 거머쥐었다. 결선에서 맞붙은 김도읍 의원은 48표를 얻어 패했다.

정 의원은 당선 직후 인사에서 “경쟁을 뒤로 하고 우리 모두 국민과 오직 당의 미래를 보고 하나로 뭉쳐야 한다”며 “우리에겐 계파도, 분열도, 대립도 있을 수 없다”고 밝혔다. 이어 “오직 민심을 받드는 하나의 국민의힘만 있을 뿐”이라며 “약속한 대로 특정 세력이나 목소리에 결코 휘둘리지 않겠다”고 강조했다.

정 의원은 앞서 주도권 토론 때도 “가장 먼저 의원들 뜻을 모아 당 방향성부터 바로 세우겠다”며 “국민 눈높이에 맞는 혁신을 추진하겠다”고 말했다. 또 “수도권 정당, 중도 정당으로 확장해 승리 기초를 세우고 결자해지하겠다”고 덧붙였다.

정 의원은 그러면서 “110명 모두의 역량을 모아 총선 승리의 길을 준비해야 한다. 제가 중심에 서겠다”면서 “당 재도약의 구심점이 돼 분열을 넘어 하나로 다시 일어서겠다”고 약속했다.

신임 원내대표는 향후 당권 경쟁 과정에서 키맨 역할을 맡게 돼 더욱 주목된다.

당장 지방선거 이후 당 안팎의 장동혁 대표 사퇴 목소리가 이날 원내대표 선거를 기점으로 더욱 분출될 것이라는 전망이 나온다. 원내 수장인 원내대표가 장 대표와 관계 설정을 어떻게 하느냐에 따라 장 대표 사퇴 압박이 한층 거세질 수 있다는 이유에서다.

장 대표가 거세지는 사퇴 촉구에 견디지 못하고 물러나면 전당대회를 치르게 된다. 지도부 공백기 동안에는 원내대표가 비상대책위원회 위원장을 겸하거나 임명할 수 있다. 비대위원장은 차기 당대표 선출 전당대회 경선 방식 등을 설정할 수 있어 특정 후보에게 유리한 판을 조성할 수도 있다.

한편 이날 선거는 1차에서 과반 득표 후보가 없어 결선까지 진행됐다. 1차에서는 성일종 의원이 3등으로 결선 진출이 좌절됐다.


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