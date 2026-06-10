김도읍과 결선에서 맞붙어 7표차 승리 “계파 없어…특정세력 휘둘리지 않겠다” 차기 당대표 선출 결정적 권한 가져 주목

[헤럴드경제=윤채영 기자] 국민의힘 차기 원내대표에 3선 정점식 의원이 선출됐다.

10일 오전 국회에서 열린 원내대표 선출 의원총회에서 정 의원은 총 투표수 103표에서 55표를 얻어 승리를 거머쥐었다. 결선에서 맞붙은 김도읍 의원은 48표를 얻어 패했다.

정 의원은 당선 직후 인사에서 “경쟁을 뒤로 하고 우리 모두 국민과 오직 당의 미래를 보고 하나로 뭉쳐야 한다”며 “우리에겐 계파도, 분열도, 대립도 있을 수 없다”고 밝혔다. 이어 “오직 민심을 받드는 하나의 국민의힘만 있을 뿐”이라며 “약속한 대로 특정 세력이나 목소리에 결코 휘둘리지 않겠다”고 강조했다.

정 의원은 앞서 주도권 토론 때도 “가장 먼저 의원들 뜻을 모아 당 방향성부터 바로 세우겠다”며 “국민 눈높이에 맞는 혁신을 추진하겠다”고 말했다. 또 “수도권 정당, 중도 정당으로 확장해 승리 기초를 세우고 결자해지하겠다”고 덧붙였다.

정 의원은 그러면서 “110명 모두의 역량을 모아 총선 승리의 길을 준비해야 한다. 제가 중심에 서겠다”면서 “당 재도약의 구심점이 돼 분열을 넘어 하나로 다시 일어서겠다”고 약속했다.

신임 원내대표는 향후 당권 경쟁 과정에서 키맨 역할을 맡게 돼 더욱 주목된다.

당장 지방선거 이후 당 안팎의 장동혁 대표 사퇴 목소리가 이날 원내대표 선거를 기점으로 더욱 분출될 것이라는 전망이 나온다. 원내 수장인 원내대표가 장 대표와 관계 설정을 어떻게 하느냐에 따라 장 대표 사퇴 압박이 한층 거세질 수 있다는 이유에서다.

장 대표가 거세지는 사퇴 촉구에 견디지 못하고 물러나면 전당대회를 치르게 된다. 지도부 공백기 동안에는 원내대표가 비상대책위원회 위원장을 겸하거나 임명할 수 있다. 비대위원장은 차기 당대표 선출 전당대회 경선 방식 등을 설정할 수 있어 특정 후보에게 유리한 판을 조성할 수도 있다.

한편 이날 선거는 1차에서 과반 득표 후보가 없어 결선까지 진행됐다. 1차에서는 성일종 의원이 3등으로 결선 진출이 좌절됐다.