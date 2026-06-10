17일부터 ‘로컬트립 맛;잇다’ 오픈 서울 도심 옥상에서 만나는 로컬 미식 5개 지역 대표하는 F&B 브랜드 참여 퇴근길 직장인을 위한 야간 프로그램 전통주 시음하며 배우는 미니 양조장 나만의 랜드마크 키링 만들기 체험

[헤럴드경제=김명상 기자] 서울 도심에서 전국의 로컬 미식 브랜드를 한자리에서 경험하는 팝업이 열린다.

서울시와 서울관광재단은 오는 17일부터 20일까지 4일간 지역관광 안테나숍(중구 세종대로 119) 옥상에서 전국 식음료와 주류를 소개하는 팝업스토어 ‘로컬트립 맛;잇다(Local Trip Gourmet Pop-Up)’를 개최한다.

이번 행사는 도심에서 로컬 미식을 경험하고 실제 지역 방문으로 이어지도록 기획됐다. 행사명 ‘로컬트립 맛;잇다’는 지역의 맛을 매개로 사람과 지역을 연결한다는 의미를 담고 있다. 운영시간은 오전 11시부터 오후 8시까지다.

이번 팝업에는 강원·경기·전북·제주·서울 등 5개 지역의 로컬간식, 로컬미식, 로컬주류 분야 10개 브랜드가 참여한다. 웅파이, 유월제주, 카페앤미는 지역 특산물을 활용한 간식을 선보이고, 삼천상회, 얌이랩, 츄러스미는 지역 특색을 반영한 안주를 소개한다. 몽트비어, 여주맥주, 온모주, 12월의 양조장은 특산주와 수제맥주를 제공한다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “이번 팝업은 지역의 우수한 관광자원과 미식 콘텐츠를 서울에서 경험할 수 있는 기회”라며 “서울을 찾은 관광객이 지역관광으로 발걸음을 넓히고, 서울과 지역이 함께 성장하는 상생관광 활성화에 도움이 되길 바란다”고 말했다.

행사는 단순 판매를 넘어 체험형 공간으로 운영된다. 덕수궁 돌담길과 성공회 성당을 배경으로 한 도심형 미식 체험 환경을 조성해 방문객 체류 경험을 강화했다. 현장에서는 다양한 참여형 프로그램이 진행된다.

주요 프로그램으로는 ▷퇴근길 미니 양조장 ▷랜드마크 키링 만들기 ▷숨은 로컬 찾기가 마련됐다. 퇴근길 미니 양조장은 8개 지역 전통주를 시음하며 문화를 배우는 프로그램이며, 사전예약으로 운영한다. 이와 함께 ‘발끝으로 정하는 여행지’, 배달 앱 상품권 이벤트, 낮 시간대 버스킹 공연도 진행된다.

행사에 관한 자세한 정보와 사전예약으로 진행하는 ‘퇴근길 미니 양조장’의 참여 안내 등은 지역관광 안테나숍 공식 인스타그램 계정에서 순차적으로 공개한다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “로컬트립 맛;잇다는 ‘로컬 미식’을 통해 외래 관광객의 여행 경험을 확장하고, 결과적으로 더 큰 경제적 효과를 창출할 것”이라고 밝혔다.