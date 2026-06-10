DL건설 출신, 각자 대표 체제 구축 “건설·에너지 두 축으로 균형성장”

㈜BS한양은 이사회를 통해 박유신(사진) 건설부문 총괄을 신임 대표이사로 선임했다고 10일 밝혔다. 이번 선임으로 박 대표는 기존 최인호 대표와 함께 BS한양을 이끌게 됐다.

박 신임 대표는 2001년 DL이앤씨에 입사한 이후 건설업 전반에서 풍부한 현장 경험을 쌓았으며, DL건설 대표이사를 역임한 전통 건설 전문가다. 2024년부터는 BS한양의 건설부문을 총괄해왔다.

BS한양은 이번 신임 대표 선임을 계기로 주력인 건설부문의 안정적인 실적을 공고히 하는 한편, 태양광과 액화천연가스(LNG) 등 그룹 차원의 미래 에너지 사업 성장 전략을 본격화한다는 구상이다.

BS한양은 지난해 건설시장 침체 속에서도 서울 면목동, 인천 금송구역 등 도시정비사업에서만 신규 수주 1조원을 달성했다. 아울러 평택고덕, 밀양부북 등 민간참여 공공개발사업으로 수주 채널을 다변화하며 주택 브랜드 ‘수자인’의 경쟁력을 입증했다. 현재 자체사업 물량을 포함해 총 8조원 규모의 수주잔고를 확보, 중장기 매출 가시성을 높이는 동시에 수익성 중심의 리스크 관리에 집중하고 있다. 이와 함께 전남 해남군 솔라시도 일대에 조성 중인 5.4기가와트(GW) 규모의 재생에너지 발전단지 등 미래 성장 동력 확보에도 속도를 내고 있다.

이미 솔라시도·고흥만·해창만 태양광 발전소를 가동 중인 BS한양은 올해 광양 바이오매스 발전소 준공과 오는 2028년 여수 LNG 허브 터미널 상업운전을 앞두고 있어, 에너지 사업이 본격적인 이익 창출 단계에 진입했다는 평가다.

박 대표는 “건설부문의 견고한 실적이 에너지 사업 성장의 든든한 기반이 될 것”이라며 “건설과 에너지 양 축의 균형 성장을 통해 BS한양의 중장기 기업가치를 한층 높여 나가겠다”고 포부를 밝혔다. 신혜원 기자