2026년 대한민국 금융시장은 자본시장으로 급격히 재편되는 ‘그레이트 머니 무브’가 본격화 되고 있다. 올해 4월 말 증시 관련 자금은 전년 말 대비 약 197조원이 급증한 696조원으로 이는 단순한 유동성 팽창의 수준을 넘어 가계 자산 배분의 구조적 전환을 시사하는 역사적 변곡점이다.

이를 견인하고 있는 것은 정부의 제도적 뒷받침과 투자 수단의 다양화라고 할 수 있다. ETF 자산총액은 지난 5월 500조원을 돌파하며 불과 1년 만에 300조원이 증가하는 전례 없는 성장세를 기록했다. 연금 자산의 질적 변화도 주목할 만하다. 퇴직연금의 실적배당형 비중이 처음으로 20%를 돌파하며 ‘저축에서 투자로’ 포트폴리오 리밸런싱이 확산되고 있다. ‘국민참여형 국민성장펀드’는 출시 이틀 만에 97.5%가 소진되며, 잠재적 투자 수요가 이미 임계점에 이르렀음을 여실히 증명했다.

그러나 이 큰 자금 이동의 이면에는 단기 과열과 부채 기반 투자의 위험 신호도 엿보인다. 지난 5월 5대 시중은행의 신용대출 증가액이 주택담보대출 증가액의 100배를 상회한 것만 봐도 심상치 않다. 최근 신용대출 금리가 연 6%에 육박하는데 향후 기준금리가 인상되기라도 하면 레버리지 투자자들의 원리금 상환 부담이 시장 전반의 하방 리스크로 전이될 수 있다는 점을 경계해야 한다.

구조적 측면에서도 우려되는 점이 있다. 자본시장이 혁신 기업의 성장 지원이라는 선순환 메커니즘의 기능이 아니라, 부동산 규제 소나기를 피해 잠시 머무는 ‘대기성 주차장’으로 활용되는 데 그친다면, 부동산 시장 여건 변화로 증시 자금의 급격한 이탈이 불가피해지며, 이는 양적 팽창의 이면에 자리한 수급 구조의 취약성을 드러내는 대목이다.

또한 최근 국내 자본시장에서 레버리지·인버스 ETF를 중심으로 한 단기 매매 비중이 빠르게 확대되고 있는 점도 주목할 필요가 있다. 이런 상품은 높은 회전율과 단기 시세차익 추구 성향이 결합되면서 자본시장의 건전한 장기 투자 문화 형성에 부정적인 영향을 미칠 우려도 있기 때문이다. 특히 원·달러 환율의 높은 변동성이 지속되는 가운데 앞으로 글로벌 대형 기업의 신규 상장 등으로 국내 투자 자금의 해외 유출 가능성도 무시할 수 없는데 이는 주식시장 변동성 확대 및 수급 불안정성을 가중시킬 수 있다는 점을 유의할 필요가 있다.

‘그레이트 머니무브’가 지속가능한 성장 동력으로 안착하려면 양적 팽창과 함께 질적 성숙이 반드시 동반되어야 한다. 이를 위해 우선 MSCI 선진국 지수 편입 여부와 무관하게 외환·자본시장 제도를 정비해야 한다. 투명한 기업 지배구조 확립 및 주주환원 강화를 통해 자본시장이 투자자들에게 신뢰받는 자산 증식 수단으로 자리 잡아야 한다.

아울러, 금융당국도 레버리지 투자와 단기 과열 여부 등 시장상황을 긴밀히 모니터링하는 한편, 장기 보유 투자자에 대한 세제 인센티브 확대, 투자자 교육 강화 등 생산적이고 지속가능한 자본시장 생태계 조성 방안을 적극 검토할 필요가 있다.

2026년의 머니무브는 오랜 동안 정체기에 머물던 한국 금융의 체질을 근본적으로 바꿀수 있는 천재일우(千載一遇)의 기회인 만큼, 이 역사적 전환을 성공적으로 안착시키기 위해서는 정책 당국과 금융업계의 정교하고 선제적인 대응이 그 어느 때보다 절실히 요구된다.

이후록 법무법인 율촌 수석전문위원