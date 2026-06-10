린훙원 대만 ‘금주간’ 고문 인터뷰 삼성은 TSMC에 두려웠던 경쟁자 세계 최고 향한 기백 최고의 무기

“삼성은 확실히 언제나 강력한 라이벌이었습니다. 모리스창 TSMC 창업자는 공식석상에서 ‘두려운(Formidable) 경쟁자’라고 수차례 강조했습니다.”

대만의 경제지인 ‘금주간(今週刊)’에서 30년 넘게 TSMC를 취재해 온 린홍원 고문은 지난 4일 본지와 진행한 인터뷰에서 “삼성은 모리스 창 창업자에게 평생을 거쳐 넘어야 했던 거대한 장벽이자 두려운 거인이었다”며 “삼성은 TSMC에게 결코 무시할 수 없는, 정면으로 맞닥뜨리면 두렵고 무서웠던 대단한 적수였다”고 평했다. 그는 국내에서도 베스트셀러로 알려진 ‘TSMC 세계 1위의 비밀’을 집필했을 뿐 아니라 ‘상업대악(商業大鱷·시장의 거물) 삼성’ 등을 집필하는 등 한국 반도체 시장에 대한 이해도도 높다.

웨이저자 TSMC 회장은 최근 대만 신주에서 열린 주주총회에서 “삼성전자가 향후 TSMC를 따라잡아 파운드리 선두가 될 수 있느냐”는 질문을 받았다.

그는 “경쟁자들(삼성전자)은 사실상 꿈을 꾸고 있는 것”이라며 “한국이 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 갖췄지만 전 세계적으로 가장 강력한 첨단 반도체 기술은 TSMC가 확고하게 장악하고 있다”고 강한 자신감을 보였다.

삼성을 직접 언급하지는 않았지만 “우리 경쟁사들은 20년 전에도 10년 뒤면 TSMC를 따라잡겠다고 했고, 10년 전에도 또 10년 뒤면 따라잡겠다고 말했다”며 “최근에도 다시 10년 뒤에는 따라잡겠다고 이야기하고 있다”고 지적했다.

하지만 린홍원 고문의 설명은 다르다. TSMC는 2010년대까지만 해도 파운드리에서도 삼성전자를 뛰어넘지 못했다. 당시 삼성은 애플의 아이폰용 AP(애플리케이션 프로세서)을 전량 생산하고 있었다. 그러다 애플과 삼성의 스마트폰 소송전이 극에 달하며 애플은 TSMC에 차세대 AP 물량을 맡기게 됐고, 독점에 성공하게 된 것이다. 또 모리스 창 창업자 또한 1994년 D램 사업에 진출했지만, 반도체 치킨 게임의 벽을 넘지 못하고 쓰디쓴 실패를 맛봤다.

린홍원 고문은 “당시 모리스 창에게 처참한 패배를 안겨준 장본인이 바로 글로벌 D램 시장을 장악하고 있던 삼성전자”였다며 “삼성의 잔혹할 정도의 파괴력을 뼈저리게 겪은 셈”이라고 말했다.

하지만 지금 삼성에는 그때의 ‘헝그리 정신’이 부족하다고 직격했다. 린 고문은 “과거 삼성 엔지니어들은 밤을 새워서라도 장비 문제를 직접 뜯어고치는 무서운 집념이 있었는데, 요즘 엔지니어들은 사소한 문제도 장비 대리점이나 협력사 직원을 불러 해결하려 하고 직접 손을 더럽히려 하지 않는다는 지적이 최근 대만의 장비 협력사들 사이에서 나온다”며 “‘후쿠다 보고서’에서도 나왔듯, 이재용 회장 체제가 시작되고 삼성의 조직 구조는 지나치게 관료화되고 경직돼 특유의 유연성과 야성을 잃어가고 있다”고 꼬집었다.

린 고문은 ‘세계 최고가 되지 않으면 죽는다’는 특유의 맹렬한 1등 정신과 한국인 특유의 압도적인 ‘기백(气魄)’이 아직 최고의 무기라고 설명했다. 그는 “이재용 회장이 강력한 리더십을 발휘해 선대 회장의 야성과 초일류 정신을 조직 내에 다시 부활시킨다면 삼성은 언제든 무섭게 재도약할 수 있다”고 말했다. 타이베이=박지영 기자