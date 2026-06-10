[헤럴드경제=나은정 기자] 국내 토익(TOEIC) 시험에서 인공지능(AI) 기능이 탑재된 스마트 안경을 이용한 부정행위가 처음으로 적발됐다.

10일 한국토익위원회에 따르면 지난달 10일과 31일 실시된 토익 정기시험에서 각각 ‘AI 글라스’를 쓰고 부정행위를 한 응시자 2명이 적발됐다.

이들은 현장에서 스마트 안경을 착용한 사실이 확인돼 부정행위로 처리됐다. 해당 시험 성적은 무효 처리되고, 향후 4년간 토익 응시 자격도 제한된다.

한국토익위원회 관계자는 “시험 시작 무렵 진행 요원으로부터 AI 글라스 착용 의심자가 있다는 보고를 받았다”며 “다른 수험생들의 시험에 방해가 되지 않도록 시험 종료 후 사실관계를 확인하고 적발했다”고 설명했다.

AI 글라스는 카메라와 마이크, 생성형 AI 기술이 탑재된 스마트 기기다. 일부 제품은 특정 대상을 촬영하면 관련 정보를 AI로 분석해 렌즈(디스플레이)나 내장 스피커를 통해 알려주고, 실시간 번역 기능이 제공되기도 해 시험에 악용될 수 있다는 우려가 크다.

특히 최근 출시된 AI 글라스는 일반 안경과 비슷해 육안으로 식별하기도 쉽지 않다.

이에 한국토익위원회는 감독관들을 대상으로 AI 글라스 적발 교육을 강화하는 등 대응책 마련에 나섰다.

교육 당국도 비슷한 고민을 하고 있다. 교육부는 현재 대학수학능력시험(수능) 고사장에 모든 전자기기의 반입이 금지돼 있어 AI 글라스 역시 착용할 수 없지만, 아예 AI 글라스를 반입 금지 물품에 명시하는 방안까지 검토 중인 것으로 전해졌다.

한편 AI 글라스 시장은 글로벌 기업들의 참전으로 빠르게 커지고 있다.

지난달 미국 빅테크 기업 메타의 AI 글라스가 국내에 공식 출시된 데 이어, 삼성전자가 구글과 함께 개발한 AI 글라스도 최근 미국에서 공개됐다. 지난해 11월에는 중국 IT 공룡 알리바바가 AI 글라스를 공식 출시해 AI 글라스 시장 패권 경쟁에 뛰어들었다.