[헤럴드경제=문이림 기자] 개인 투자자가 상장지수펀드(ETF)를 순매수한 날 가격이 함께 오른 비율이 최근 6년 새 크게 상승하며 외국인에 버금가는 영향력을 가진 것으로 나타났다.

10일 KB증권이 발간한 ‘개인 매수가 실제로 작동하는 ETF는 어디인가’ 보고서에 따르면 올해 개인의 ETF 순매수와 수익률이 같은 방향으로 움직인 비율(동행비율)은 47.5%를 기록했다.

국내 자산을 기초로 한 국내 상장 ETF 615종목을 대상으로 최근 6년간 개인 순매수와 ETF 수익률의 방향 일치 여부를 분석한 결과다.

동행비율은 2021년 38.0%에서 2022년 39.6%, 2023년 41.7%, 2024년 41.9%, 2025년 45.1%로 꾸준히 상승한 데 이어 올해는 47.5%까지 높아졌다.

과거 ETF 시장을 주도했던 외국인과의 격차도 크게 줄었다. 2021년 개인과 외국인의 동행비율 차이는 13.6%포인트(개인 38.0%, 외국인 51.6%)에 달했지만 올해는 개인 47.5%, 외국인 47.7%로 사실상 같은 수준까지 좁혀졌다.

KB증권은 ETF 시장에서 개인 투자자의 영향력이 외국인과 비슷해졌다고 분석했다. 박유안 KB증권 연구원은 박유안 연구원은 “개인 수급의 자금 규모가 커지면서 주식 시장에 미치는 영향도 커졌고, 과거보다 정보 접근성이 좋아지면서 개인들의 투자가 외국인과 매매 패턴이 비슷해졌다”고 설명했다.

개인의 영향력은 대형 ETF보다 중소형 ETF(1000억~1조)에서 뚜렷하게 나타났다. 올해 순자산 1000억~5000억원 ETF의 동행비율은 47.9%, 5000억~1조원 ETF는 47.7%를 기록했다.

반면 순자산 1조원 이상 ETF의 동행비율은 40.2%에 그쳤다.

특정 테마형 ETF에서는 개인 매수 효과가 강하게 나타났다. ‘TIME 코리아밸류업액티브 ETF’의 동행비율은 65.7%로 집계됐다. ‘SOL 반도체전공정 ETF’는 61.8%, ‘ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF’는 59.4%를 기록했다. 개인이 매수한 날 ETF 가격이 상승한 경우가 절반을 훌쩍 넘었다는 의미다.

성과도 양호했다. ‘SOL 반도체전공정 ETF’의 경우 지난해~올해 기준 개인 순매수일 평균 수익률이 1.25%를 기록했다. 올해 평균수익률은 3.20%이다.

반면 레버리지 ETF에서는 정반대 현상이 나타났다. ‘KODEX 레버리지 ETF’의 동행비율은 12.5%, ‘KODEX 코스닥150레버리지 ETF’는 13.8%, ‘TIGER 레버리지 ETF’는 17.2%에 그쳤다. 개인이 매수한 날 오히려 ETF 가격이 하락한 경우가 더 많은 셈이다.

이는 외국인의 KODEX 레버리지 동행비율이 55.8%에 달한 것과 대조적이다. 박 연구원은 “이 자금(레버리지 ETF 매수)은 상승 추종보다 저가 매수 성격이 강한 것으로 보인다”며 “가격이 하락한 초기부터 개인 매수세가 유입되는 경우가 많아 동행비율이 낮게 나타난 것으로 해석된다”고 말했다.