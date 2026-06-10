[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 전남광주특별시장 후보에 나선 국민의힘 이정현 전 후보가 서로 다른 투표소에서 1,2위 후보의 득표수가 동일하게 나타난 데 대해 선관위 설명을 촉구하고 나섰다.

이 전 후보는 “광주·전남 10곳과 인천 일부 지역에서 서로 다른 투표구의 주요 후보 득표수가 완전히 동일하게 나타난 사례가 확인되고 있다”며 “대도시와 면단위, 중소도시와 면단위처럼 서로 다른 지역에서 두 후보의 득표수가 동시에 동일하게 나타난 현상은 매우 이례적이다”고 주장했다.

이어 “이런 현상이 한 번이어도 5억분의1이라고 할 정도로 기적 같은 일인데 여러 곳에서 반복적으로 발견된다”며 “도심과 농촌, 섬 지역과 산업도시가 동일한 수치를 보이는 이유를 선관위가 설명해야 한다”고 강조했다.

특히 “개표기 분류 결과표, 수개표 보정표, 최종 집계표 등 이 자료를 받아야 통계 검증이 가능하다”며 “국민이 전수 검증과 데이터 공개를 요구할 충분한 이유는 있다”고 덧붙였다.

전남에서는 더불어민주당 민형배 후보와 이 후보의 사전득표수가 동일한 투표소가 10곳이 발생했다.

고흥군 금산면과 광주 광산구 송정1동에서 민 후보 1401표, 이 후보는 120표로 득표수가 동일했다.

여수시 삼일동과 신안군 하의면에서는 민 후보 506표, 이 후보 42표로 동일했으며 보성군 노동면과 신안군 팔금면도 민 후보 356표, 이 후보 42표로 같았다.

화순군 이양면과 강진군 병영면 역시 민 후보 444표, 이 후보 46표로 득표수가 동일했다.

이에대해 전남선관위는 “주요 후보자의 득표수가 동일하게 나타난 지역의 개표 상세 내역을 분석한 결과 각 사전투표소의 선거인수와 후보자별 득표수, 무효투표수 등 전체 투표 데이터는 서로 달랐다”며 “우연한 결과로 득표수만 일치했다”고 설명했다.