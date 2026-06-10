[헤럴드경제=장연주 기자] 반올림피자 가맹점의 한 점주가 한부모 가정인 미성년자 아르바이트생에게 가정환경을 비하하는 부적절한 언행을 일삼았다는 논란이 제기됐다. 반올림피자 측은 사실관계 확인과 내부 조사를 진행하고 있다면서 사과했다.

반올림피자 본사는 9일 공식 입장문을 통해 “최근 한 가맹점에서 근무한 미성년자 아르바이트생에게 근무 과정에서 부적절한 언행이 있었다는 내용을 인지했다”며 “첫 사회 경험을 시작한 학생과 보호자께서 큰 고통을 느끼셨다는 점에 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.

본사 측은 이어 “본사는 해당 사안을 매우 엄중하게 받아들이고 있다”며 “이번 사언으로 상처를 받으신 학생과 보호자께 진심으로 사과드린다”고 했다.

그러면서 “조사 과정에서 학생에게 추가적인 부담이나 2차 피해가 발생하지 않도록 신중히 대응하겠다”며 “해당 가맹점주에게는 피해자 측과의 직접 접촉, 게시글 삭제 요청, 직원 진술 회유 등 추가 피해로 이어질 수 있는 행위를 하지 않도록 안내했다”고 설명했다.

본사 측은 이번 일을 계기로 전 가맹점의 근무자 보호 기준과 청소년 근로자 관리체계를 재점검하는 한편, 조사결과에 따라 운영기준 위반 여부를 검토하고 조치를 취할 예정이다.

앞서 최근 소셜미디어(SNS) 스레드에는 자신의 딸이 인천에 있는 반올림피자 가맹점 사장으로부터 상습적인 폭언을 들었다는 글이 올라왔다.

홀로 자녀들을 키우고 있다고 밝힌 남성 A씨는 “우리 딸이 일을 뭘 잘못했는지, 잘못할 때마다 ‘너 가정환경이 그래서 실수하는거냐’라고 그랬다더라”라며 “내가 들어도 가슴이 찢어지는 말들을 일삼았다고 한다. 실수하면 바로 뒤에 가서 들리게 욕은 기본”이라고 주장했다.

그러면서 A씨는 “혼자 키워도 애들을 정말 사랑으로 키웠다”며 “어떤 일이 있었는지 물어봐야 딸을 지킬 수 있을 텐데 물어보면 운다. 계속 운다”라며 분통을 터뜨렸다.

그는 이어 “아빠인 저는 상처받은 아이를 보고만 있는 상황”이라며 “화가 나지만 당장 뭘 할 수 있을까 싶다. 다 내 잘못 같고, 아이에게 그저 미안할 뿐”이라고 했다.

A씨에 따르면, 딸은 이번 사건으로 “앞으로 어떻게 일해야 할지도 모르겠고 사회생활 하기 두려워졌다”, “그냥 웃고 넘어가는 게 나는 최선이었다”라고 토로했다.