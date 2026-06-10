[헤럴드경제=장윤우 기자] 배우 정경호와 그룹 소녀시대 출신 수영이 14년 열애 끝에 결별한 가운데, 6개월 전 두 사람의 이별을 예언한 무속인의 과거 발언이 재조명되고 있다.

지난 9일 정경호 측 소속사는 “수영과 결별한 것이 맞다”며 “서로 바쁜 스케줄이 결별에 영향을 미친 것으로 보인다”고 밝혔다. 수영 측도 “결별 후 좋은 동료로 남기로 했다”고 전했다.

결별 소식이 전해지자 무속인 명도령이 지난해 12월 유튜브 채널 ‘착한 무당들’에서 진행한 블라인드 신점 영상이 온라인 커뮤니티를 중심으로 급속히 퍼졌다. 명도령은 당시 두 사람의 생년월일만으로 점사를 봤다.

명도령은 영상에서 “연애는 오래 한 것 같고 친구처럼 편안한 사이지만 부부의 연은 보이지 않는다”며 “결혼까지 이어지기는 어렵고 이별수가 들어와 조만간 헤어지지 않을까 싶다”고 했다.

이어 “여자는 결혼을 원하지만 남자 쪽에서 집안 문제 등으로 서두르지 않고 피하는 흐름”이라는 구체적인 분석도 덧붙였다. 이별 이후 전망도 내놨다. 그는 “만약 깨진다면 남자는 결혼이 늦어지겠지만, 여자는 기다리는 사람들이 있어 헤어지고 얼마 안 가 바로 다른 사람과 혼사가 들어올 것”이라고 말했다.

정경호와 수영은 2012년 교제를 시작해 14년간 연예계 대표 장수 커플로 사랑받아 왔다. 수영은 다음 달 8일 연극 ‘베니스의 상인’ 무대에 오르며, 정경호는 내년 방영 예정인 드라마 ‘혹하는 로맨스’ 촬영을 이어가고 있다.