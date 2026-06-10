위원장에 ‘경선 경쟁자’였던 조상호 전 서울시의원 임명… 통 큰 통합 행보 부위원장으로 ‘국민의힘’ 소속 강철구 변호사 파격 발탁, ‘우리 모두의 구청장’ 약속 실천

[헤럴드경제=박종일 선임기자]박운기 서대문구청장 당선인이 10일 민선 9기 서대문구정의 밑그림을 그릴 구정 인수위원회를 구성하고 본격적인 출범을 알렸다.

이번 인수위원회는 당선인의 구정 철학인 ‘통합’과 ‘전문성’에 집중한 파격 인선으로 평가받고 있다.

가장 눈길을 끄는 대목은 인수위원장 인선이다. 박운기 당선인은 인수위원장으로 조상호 전 서울시의원을 임명했다. 조상호 위원장은 3선 서울시의원 및 서울시의회 더불어민주당 대표의원을 지낸 베테랑 정치인으로, 세무사 출신의 재정 전문가이자 구정 전반에 대한 풍부한 경험을 갖춘 인물이다.

특히 조상호 위원장은 2022년 제8회 전국동시지방선거에서 박운기 당시 후보와 구청장 경선에서 치열하게 경쟁했던 정치적 라이벌이었다. 박 당선인이 과거 경선 경쟁자를 인수위원장으로 임명한 것은 서대문구의 발전을 위해 힘을 모으겠다는 강한 ‘통합’의 의지가 반영된 결과로 풀이된다.

이에 더해 부위원장에는 ‘국민의힘’ 소속 강철구 변호사를 파격 발탁했다. 강철구 부위원장은 2024년 제22대 총선에서 서대문갑 국민의힘 예비후보로 출마했던 인물이다. 여야를 가리지 않고 유능한 인재를 중용한 이번 인선은 선거 기간 박 당선인이 약속했던 ‘우리 모두의 구청장’이라는 슬로건을 실천하겠다는 강력한 의지로 해석된다.

인수위원회의 전문성도 돋보인다. 엄격한 기준으로 선발된 인수위원들은 각 분야의 내로라하는 전문가들로 채워졌다. 특히 서울시의회에서 15년 이상 풍부한 정책 심의 경험을 쌓은 전문위원 출신 인수위원 3명이 전격 포진했다. 이들의 참여로 민선 9기 서대문구정은 출범 초기부터 행정의 시행착오를 줄이고, 예산과 조례 등 실무적인 영역에서 탁월한 전문성을 확보하게 될 것으로 기대된다.

박운기 당선인은 인수위원회의 효율적이고 밀도 있는 운영을 위해 전체 인수위원 규모를 15명으로 구성했다. 대신 제한된 인원으로 발생할 수 있는 사각지대를 보완하고 더욱 깊이 있는 정책을 개발하기 위해, 각 학계와 현장의 최고 권위자로 구성된 별도의 자문위원단을 두기로 했다. 이를 통해 ‘실무 중심의 기민한 인수위 운영’과 ‘깊이 있는 정책 자문’이라는 두 마리 토끼를 모두 잡겠다는 구상이다.

박운기 당선인은 “서대문구의 새로운 도약을 위해 정치적 대립이나 정파적 이해관계를 과감히 뛰어넘어 오직 능력과 전문성만을 보고 인수위를 구성했다”며 “최고의 전문가들과 함께 서대문구민 모두를 위한 가장 지혜롭고 완벽한 청사진을 완성해 구민들께 선보이겠다”고 포부를 전했다.