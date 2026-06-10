[헤럴드경제=장연주 기자] 홍준표 전 대구시장이 투표용지 부족 사태와 관련, 근소한 표차로 당락이 갈린 곳은 재선거를 해야 하며, 선거관리위원회에 대한 대대적 정비 및 선관위원장 등에 대한 형사처벌의 필요성을 강조했다.

홍 전 시장은 9일 밤 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “6·3 지방선거를 객관적으로 보면 민주당은 이겼고 국민의힘은 선방한 선거였는데 서로 진 선거라고 지도부 사퇴를 주장하고 있다”며 “이는 각 당 현 지도부가 마음에 들지 않기 때문으로 보인다”고 밝혔다.

그는 이어 “선관위의 불법 선거관리 사태로 사상 초유의 참정권 침해까지 초래한 건 그 동안 선관위를 헌법상 독립기관이라고 너무 봐준 탓”이라며 “그 결과 선거관리 부실, 친인척 채용, 선거기간 중 휴직과 휴가 등 공직 부적격자들이나 하는 작태를 일삼아 왔다”고 비판했다.

그러면서 그는 “매년 있다시피 하는 선거를 저렇게 관리하도록 더 이상 선관위를 방치할 순 없다”며 “모두 사퇴시키고 선관위를 사법부 인사들에게 맡긴 것도 재검토해야 한다”고 주장했다.

특히 홍 전 시장은 선별적인 재선거 및 관련자들의 형사 처벌이 필요하다고 강조했다.

그는 “근소한 표 차이로 당락이 결정된 지역은 선거 무효소송을 통해 재선거해야 할 듯하다”고 밝혔다.

이와 함께 “중앙선관위원장, 사무총장 및 간부들, 해당 지역 선관위원장 모두 형사처벌을 면키 어려워 보인다”며 “모두 사퇴시켜야 한다”고 주장했다.