잉곳·웨이퍼·셀 각 3.3GW, 모듈 8.6GW 생산 美유일 태양전지 주요 밸류체인 수직계열화 거점 미국산 셀 적용한 모듈, 세액공제·프리미엄 기대

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화솔루션 큐셀부문(이하 한화큐셀)은 10일(현지시간) 미국 조지아주 카터스빌 공장 셀 생산라인 완공을 공식화하며 오는 7월부터 양산에 돌입한다고 밝혔다. 지난 5월까지는 각종 유틸리티 설비 및 생산 장비를 점검했고, 최근 시운전을 시작했다.

한화큐셀은 이미 가동 중인 잉곳, 웨이퍼, 모듈에 이어 수직계열화의 마지막 핵심공정을 완성했다. 솔라 허브는 미국에서 유일하게 태양전지 주요 밸류체인을 수직계열화한 생산 거점이다. 한화큐셀의 미국 내 생산능력은 잉곳∙웨이퍼∙셀은 각각 3.3GW(기가와트), 모듈은 8.6GW가 됐으며, 이는 북미에서 실리콘 전지 기반 모듈을 만드는 태양광 제조기업 중 최대 규모다.

회사는 계획대로 내달부터 카터스빌 공장에서 제조된 셀을 활용한 미국산 모듈을 본격 양산한다. 솔라 허브 완공은 미국 내 태양광 제조 밸류체인 구축에 따른 정책 수혜를 극대화할 수 있다.

우선 카터스빌 공장에서 제조하는 셀과 웨이퍼에 대한 미국 인플레이션감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC)를 추가 수령하게 된다. 매년 제품 생산라인을 고도화하고 고효율 제품을 생산할 예정이므로 수령 규모도 꾸준히 늘 것이란 관측이다. 한화큐셀의 올해 AMPC 수령액은 6억7500만달러(약 1조원)으로 예상되는데, 카터스빌 공장의 전 생산라인이 완전 가동될 2027년에는 8억7900만달러, 2028년에는 9억2900만달러, 2029년 11억달러 수준으로 전망된다.

아울러 솔라 허브 전 밸류체인 가동으로 미국산 부품 사용 비중이 높아지며 자국산 제품을 우대하는 미국 시장에서 프리미엄 효과도 누릴 수 있다는 분석이다. IRA상 투자세액공제(ITC)로 인해 자국산 제품 추가혜택 요건을 만족하는 발전사업자는 총 투자금의 10%에 상응하는 세액공제 혜택을 추가로 받는다.

이때 미국산 셀 사용 여부는 요건 충족을 위한 전략으로 평가받는다. 즉 카터스빌 공장에서 생산되는 잉곳·웨이퍼·셀을 적용한 미국산 모듈은 고객 선호도가 높아 판매가격 프리미엄 형성에 긍정적으로 작용한다는 게 회사측 설명이다.

한편 글로벌 시장조사업체 우드맥킨지에 따르면, 한화큐셀은 미국 2025년 주택용 모듈 시장에서 점유율 38.5%를 기록하며 8년 연속 1위, 상업용 모듈 시장에서는 15.5%의 점유율로 7년 연속 1위를 수성했다.

박승덕 한화큐셀 대표이사는 “미국 솔라 허브 완공은 기술력과 사업 역량이 결실을 맺은 이정표이자, 재생에너지 종합 기업으로 도약하기 위한 전초기지를 구축했다는 점에서 의미 있다”며 “본격적인 성장과 수익성 개선을 실현하고 세계 재생에너지 시장을 이끄는 기업으로 도약하겠다”고 말했다.