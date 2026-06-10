‘에이전트포스 월드투어 코리아 2026’ 개최 세일즈포스 기업용 AI 에이전트 활용 전략 포스코·무신사 등 국내 기업 AX 사례 소개

[헤럴드경제=차민주 기자] “사람과 AI 에이전트가 ‘원팀’으로 협업하는 에이전틱 엔터프라이즈의 가능성을 증명하겠습니다.”

10일 박세진 세일즈포스코리아 대표는 서울 삼성동 코엑스에서 열린 AI 연례 컨퍼런스 ‘에이전트포스 월드투어 코리아 2026’에 참석해 이같이 밝혔다. 그러면서 “세일즈포스는 사람부터 에이전트, 데이터, 앱까지 하나로 연결하는 엔터프라이즈용 에이전틱 AI 플랫폼으로서 국내 기업이 직면한 한계를 해소할 것”이라며 “AI 시대 경쟁력을 확보할 수 있는 파트너로서 입지를 강화하겠다”고 했다.

‘에이전트포스 월드투어’는 세일스포스가 전 세계 주요 도시에서 개최하는 연례행사다. AI 에이전트 시대의 업무 전환 기술과 도입 사례를 공유하는 것이 골자다. 이번 컨퍼런스에는 약 6000명의 비즈니스 리더 및 현업 담당자가 참석했다.

박 대표는 이날 기조연설에 등장해 업무 환경을 하나의 플랫폼에서 연결해야만 ‘AI 경쟁력’을 갖출 수 있다고 강조했다. 단순한 AI 도입이 아닌, 데이터와 비즈니스 맥락을 이해하고 있는 AI 에이전트를 사용해야 실질적인 AI 전환(AX) 성과를 창출할 수 있단 설명이다.

그는 “많은 기업이 다양한 AI 도구를 도입하고 있지만, 데이터와 시스템 등 업무 흐름이 분절된 환경에서는 실질적인 성과를 도출하기 어렵다”며 “모든 업무 환경을 하나의 플랫폼 위에서 유기적으로 연결해 내야 기업용 AI 에이전트가 진정한 경쟁력을 갖출 것”이라고 했다.

이어 포스코, 무신사 등 국내 기업의 세일즈포스 설루션 기반 AX 사례 소개가 공개됐다. 우선 포스코는 고객 접점부터 생산 현황까지 아우르는 프론트오피스 전반의 AX 여정을 선보였다. 가치사슬 전반의 데이터를 고객 중심으로 통합하고, 고객과 영업 담당자가 AI 에이전트와 함께 협업하는 것이 핵심이다.

세부적으로 포스코는 영업 코칭을 지원하는 ‘세일즈 에이전트’와 고객의 문의 및 업무 관리를 돕는 ‘My POSCO 컨시어지 에이전트’를 축으로 한 멀티 에이전트 오케스트레이션 체계를 구축했다. 이로써 고객관계관리(CRM) 데이터를 기반으로 비즈니스 맥락을 이해하고, 현업의 의사결정과 실행을 지원하는 AI 에이전트를 적용했단 설명이다.

이어 무신사는 플랫폼 확장을 위해 고객 경험, 브랜드 파트너 생태계, 내부 운영 체계를 데이터와 AI 중심으로 고도화했다고 밝혔다. 이 회사는 글로벌 고객 서비스 체계 구축과 조직 간 협업을 위한 서비스 클라우드·슬랙 활용 방향성을 소개했다.

아울러 이날 행사에는 50개 이상의 직무·산업별 맞춤형 강연도 공개됐다. ▷CJ올리브영 ▷GS ▷SK AX ▷구글 클라우드 ▷CJ프레시웨이 ▷KB국민은행 ▷웍스피어 ▷LG CNS ▷크래프톤 ▷리만코리아 ▷아식스 ▷유한킴벌리 ▷경동나비엔 등이 강연에 참석했다. 이들은 세일즈포스의 커스터머 360을 바탕으로 에이전트포스, 데이터 파운데이션, 슬랙, 태블로 등을 실제 업무에 적용한 사례를 공유했다.

‘더 에이전틱 오피스’ 체험존도 준비됐다. 이 자리에서는 세일즈포스의 주요 설루션을 활용한 업무 시나리오와 실제 적용 사례가 소개됐다. 또 ‘네트워킹 존’에서는 커뮤니티 리더를 포함한 산업군별 전문가와 소통하는 시간이 마련됐다.