최문호 에코프로비엠 대표 등 경영진 출하식 개최 글로벌 프리미엄 OEM에 공급 인니 니켈 제련소 통한 원료 확보…원가 경쟁력↑

[헤럴드경제=서재근 기자] 에코프로는 헝가리 데브레첸 양극재 공장이 하이니켈 양극재 제품의 첫 출하식을 갖고 본격 양산에 들어갔다.

에코프로는 헝가리 공장에서 지난 8일(현지시간) 유럽 자동차 OEM에 공급하는 하이니켈 NCA(니켈·코발트·알루미늄) 제품 출하식을 진행했다고 10일 밝혔다. 이날 행사에는 최문호 에코프로비엠 대표, 하주용 에코프로비엠 헝가리법인장과 에코프로비엠 헝가리법인 임직원 등이 참석했다.

최문호 에코프로비엠 대표는 “치열한 글로벌 시장 경쟁 속에서도 최고 수준의 품질과 기술력을 인정받아 유럽 프리미엄 OEM 물량을 중심으로 공급이 확대되고 있다”며 “친환경 미래 모빌리티의 본고장인 유럽 시장을 대상으로 주요 고객들과 추가 협력 협의를 진행하고 있고 가시적인 수주 성과도 만들고 있다”고 말했다.

약 44만㎡ 규모의 헝가리 데브레첸 공장에는 양극재를 생산하는 에코프로비엠과 리튬 가공을 담당하는 에코프로이노베이션, 공업용 산소와 질소를 생산하는 에코프로에이피 등이 들어서 있다.

에코프로비엠이 생산하는 양극재 연 생산능력(CAPA)은 3개 라인 총 5만4000톤으로 전기차 약 60만 대에 공급할 수 있는 규모다. 에코프로이노베이션동에서는 연간 8000톤의 수산화리튬을, 에코프로에이피동에서는 시간당 1만6000㎥의 산소를 공급한다.

에코프로비엠은 이번 초도 물량을 시작으로 점진적으로 생산량을 확대해 연내 또 다른 글로벌 자동차 OEM에 공급할 하이니켈 양극재 양산에 돌입한다.

에코프로는 향후 NCA 외에 NCM(니켈·코발트·망간) 전용 라인도 구축해 유럽 고객 맞춤형 하이니켈 NCM 양극재 생산에 나설 계획이다. 아울러 수주 상황을 종합적으로 고려해 2공장을 건설하는 방안도 검토할 계획이다. 2공장이 완공되면 헝가리 데브레첸 공장의 캐파는 현재 대비 2배 이상 늘어날 것으로 전망된다.

에코프로 헝가리 공장은 유럽의 역내 규제에 대응할 수 있는 전략 거점으로 꼽힌다. 유럽은 최근 전기차 수요가 늘어나는 상황에서 유럽연합-영국 무역협정(TCA), 핵심원자재법(CRMA) 등으로 EU산 양극재 사용을 의무화하고 있다.

에코프로는 이러한 정책 흐름 속에서 선제적으로 헝가리 공장을 가동하며 주요 자동차 메이커와 역내에 진출한 배터리 업체들로부터 규제 대응력을 갖춘 안정적인 공급망으로 평가받고 있다.

하주용 에코프로비엠 헝가리법인장은 “선제적으로 구축한 헝가리 생산 거점과 탄탄한 원료 공급망을 바탕으로 유럽의 규제 정책 수혜를 극대화하고 경쟁력 있는 양극 소재 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

한편, 에코프로는 에코프로비엠 등 가족사와 역량을 결집해 인도네시아 1단계 투자인 인도네시아 모로왈리 산업단지(IMIP)에 이어 2단계 투자인 ‘인터내셔널 그린 산업단지(IGIP)’ 프로젝트를 추진하는 등 글로벌 시장에서 영향력을 빠르게 넓혀가고 있다.