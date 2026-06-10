10~12일 코엑스…총 114개 기업·기관 참여

[헤럴드경제=배문숙 기자]인공지능(AI) 모델, 로봇 등 유통･물류 현장의 생산성 향상과 소비자 경험 혁신을 이끌 신기술이 한자리에 모인다.

산업통상부는 10∼12일 사흘간 서울 강남구 코엑스 C홀에서 ‘2026 디지털 유통·물류대전’을 개최한다고 밝혔다.

올해로 6회째를 맞는 이번 행사의 주제는 ‘생산성 향상을 위한 유통·물류산업의 디지털 혁신’이다. 단순 전시를 넘어 산업부가 현재 추진 중인 ‘유통물류 M.AX(제조업 AI 전환)’ 생태계 확산에 초점을 맞췄다.

산업부는 ‘유통물류 M.AX’를 통해 제조사-물류센터-소매점포-소비자로 이어지는 유통·물류 밸류체인 전반의 효율화를 꾀하고 있다.

이를 위해 AI 자율운영 물류 플랫폼과 매장 지능화 등 현장 적용이 가능한 AI 실증 모델을 발굴해 산업 생태계 전반으로 확산시키는 데 주력하고 있다.

이번 행사에는 총 114개 기업·기관이 참여해 유통 데이터 서비스와 AI 물류 솔루션, 스마트 스토어 등 다양한 신기술을 선보인다.

특히 ‘스마트 글래스 기반 피킹 솔루션’(안경 형태의 웨어러블 기기를 착용하고 증강현실 안내에 따라 물류 작업을 수행하는 기술)처럼 즉시 현장에 투입해 비용 절감과 작업 효율을 높일 수 있는 기술들이 대거 공개돼 실제 효과를 보여줄 예정이다.

또한 특별 무대인 ‘STAGE R’에서는 휴머노이드 로봇, 자율이동로봇(AMR), 서비스 로봇 등이 물류창고와 매장에서 고난도 작업을 수행하는 퍼포먼스를 선보이며 유통·물류의 미래상을 제시한다.

아울러 AI 기술 기업과 수요 기업 간 매칭을 돕는 비즈니스 상담회와 최신 트렌드를 공유하는 ‘유통·물류 M.AX 콘퍼런스’가 동시에 진행된다.

이규봉 산업부 중견기업정책관은 “AI와 로봇 기술 확산으로 유통·물류 현장이 전 과정에서 빠르게 변화하고 있다”며 “앞으로 ‘유통물류 AI 얼라이언스’를 중심으로 실증 모델을 확산하고, 중소유통과 소상공인도 디지털 전환의 성과를 체감할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.