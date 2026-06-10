신용등급 상향 기반 마련, 재무건전성 개선 에너지사업 운영자금 투자재원 확보

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 5000억원 규모의 사모 전환사채(CB) 발행을 통해 글로벌 에너지 사업의 성장 기반을 강화한다.

현대건설은 지난 9일 임시 이사회에서 이같은 내용의 사모 전환사채 발행을 결정했다고 10일 밝혔다. 이번 전환사채 발행은 원전 및 소형모듈원전(SMR) 등 미래 에너지 시장 확대에 선제적으로 대응하고, 사업 기회를 적극적으로 소화하기 위한 전략적 재원 확보 차원에서 이뤄졌다.

표면이자율과 만기이자율 모두 0%, 만기 5년 조건으로 발행하며, 전환가액은 기준주가 대비 15% 할증해 정한다. 9일 종가 12만2300원 대비 약 23% 높은 수준이다.

이번 자본 확충은 현대건설의 재무건전성 개선에 긍정적 효과를 가져올 것으로 기대를 모은다. 전환권 행사 시 부채비율 개선을 통해 신용등급 상향에 도움이 될 것으로 전망되며, 이는 대규모 글로벌 프로젝트 수주 및 금융조달 경쟁력 제고의 토대가 될 것이라는 설명이다.

현대건설은 원전 및 신에너지 시장 확대에 따른 다양한 사업 기회에 유연하게 대응할 수 있는 투자 여력을 확보해 미래 성장동력을 더욱 공고히 다지겠다고 전했다.

한편 현대건설은 에너지 생산, 이동, 소비를 아우르는 생태계 전반으로 사업을 확장하며 ‘에너지 트랜지션 리더’로 도약을 추진 중이다.