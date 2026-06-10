9일 ‘2026 서초 AI 페스타’ 성공적 개최 위한 민관학 협력 기반 공동기획단 출범 총 17명 참여... 아동·여성·장애인 등 구민대표들도 참여해 다양한 세대·계층 의견 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 9일 구청 5층 대회의실에서 ‘2026 서초 AI 페스타’의 성공적인 개최를 위한 ‘2026 서초 AI 페스타 공동기획단’ 발대식을 개최, 주민과 전문가가 함께 만드는 참여형 AI 축제 준비에 본격 나섰다.

서초 AI 페스타 공동기획단은 올해 2회째로 개최 예정인 ‘서초 AI 페스타’의 프로그램 제안, 홍보 아이디어 발굴, 최신 AI 트렌드 반영 등 축제 기획 전반에 참여하는 자문기구로 이번에 처음 구성됐다. AI 분야 전문가와 콘텐츠 크리에이터, 다양한 세대의 구민대표 등 총 17명이 참여하며 오는 10월까지 주민 누구나 공감하고 즐길 수 있는 축제를 만들어간다는 계획이다.

특히 공동기획단에는 AI 분야 전문가뿐만 아니라 아동·여성·장애인·어르신 분야의 구민대표들도 함께 참여해 특정 계층에 국한되지 않고 다양한 세대와 계층의 의견을 폭넓게 반영하게 될 전망이다. 또, 공동기획단 운영을 통해 AI 기술에 대한 이해와 접근성을 높이고 주민들이 직접 축제 기획 과정에 참여하는 민·관 협력 모델도 구축할 수 있을 것으로 기대된다.

이날 발대식에서는 공동기획단 단원 위촉장 수여와 함께 2026 서초 AI 페스타의 추진방향과 운영계획을 공유하고, 참여자들의 포부와 축제에 대한 아이디어를 나누는 자리가 마련됐다. 참석자들은 AI 기술을 보다 쉽고 친근하게 체험할 수 있는 프로그램 확대와 세대별 맞춤형 콘텐츠 구성, 주민 참여형 이벤트 운영방안 등에 대해 다양한 의견을 제시했다.

한편 오는 10월 17일 서초문화예술공원에서 개최되는 ‘2026 서초 AI 페스타’는 AI와 로봇이 함께 어우러지는 미래기술 체험 축제로, 50개 이상의 AI 체험부스를 비롯해 피지컬 AI(로봇)존, 주민 참여 공모전, 미래기술 체험 프로그램 등 다채로운 콘텐츠가 펼쳐진다. 구는 AI 기술이 교육·문화·생활·복지 등 다양한 분야에서 어떻게 활용되고 있는지 직접 체험할 수 있는 프로그램을 통해 주민들이 미래기술의 변화를 보다 가까이에서 경험할 수 있도록 운영할 예정이다.

전성수 서초구청장은 “‘2026 서초 AI 페스타’는 단순한 AI 기술 전시가 아니라, 주민과 전문가가 함께 만들어가는 미래 축제”라며 “서초 AI 페스타 공동기획단과 함께 다양한 세대와 계층이 어우러져 AI에 친근하게 다가갈 수 있는 서초만의 창의적이고 차별화된 AI 축제를 만들어가겠다”고 말했다.