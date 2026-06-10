‘한강플플’서 조별리그 3경기 대형 LED 생중계 축구 콘셉트 포토존·체험 프로그램·팝업 마련 혼잡 최소화 위해 사전예약제 운영…100명 모집 ‘첫골·스코어 맞추기’ 온라인 이벤트도

[헤럴드경제=손인규 기자] 12일(한국시간)부터 열리는 2026 북중미 월드컵을 시원한 한강공원에서 즐길 수 있다.

서울시 미래한강본부는 2026 북중미 월드컵을 맞아 대한민국 대표팀을 응원할 수 있는 ‘한강플플 북중미 월드컵 팝업’을 12~28일 뚝섬한강공원 복합문화공간 ‘한강플플’에서 운영한다고 10일 밝혔다.

행사는 대한민국 대표팀의 조별리그 경기 일정에 맞춰 운영되며, 대표팀이 32강 이상에 진출할 경우 응원 프로그램을 연장 운영할 계획이다. 한강플플에서는 대형 LED를 활용한 경기 중계와 함께 포토존, 체험 프로그램, 온라인 이벤트, 현대자동차 ‘르르르’ 팝업 등 다양한 콘텐츠를 선보인다.

대표 프로그램인 단체응원전은 대한민국 조별리그 경기일인 체코전(12일 오전 11시), 멕시코전(19일 오전 10시), 남아공전(25일 오전 10시·이상 한국시간)에 맞춰 진행된다. 한강 파노라마존 대형 LED를 통해 경기를 실시간 중계하며 시민들이 함께 응원할 수 있는 응원석을 운영한다. 사전예약자에게는 캠핑의자 또는 돗자리 좌석을 제공하며 논알콜 수제맥주와 응원용 풍선스틱을 배부한다.

현장 혼잡을 최소화하고 보다 쾌적한 관람 환경을 제공하기 위해 경기 관람은 사전예약제로 운영하며 100명 규모로 모집한다.

행사 기간 월드컵 테마 포토존과 체험 프로그램도 마련된다. 한강플플 실내에는 선수 라커룸을 재현한 포토존이 조성되며 방문객들은 기념사진을 촬영할 수 있다.

대한민국 대표팀 경기 결과를 예측하는 온라인 이벤트도 마련된다. ‘첫 골 맞추기’와 ‘스코어 맞추기’ 등 2종의 이벤트를 통해 시민 참여를 유도할 예정이다.

현대차와 함께하는 팝업 프로그램도 진행된다. 현대차의 Z세대 캐릭터 IP인 ‘르르르’를 활용한 월드컵 테마 팝업존은 12~14일, 26~28일 운영된다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “시민들이 한강에서 월드컵 응원의 즐거움을 함께 나눌 수 있도록 다양한 프로그램을 준비했다”며 “가족, 친구와 함께 한강에서 특별한 응원 문화를 경험해 보시길 바란다”고 말했다.