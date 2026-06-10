건강장수지원센터 통합관리로 퇴원 어르신 건강 회복 도와... 통합지원협의체 출범·중간집 운영으로 지역 기반 돌봄체계 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 의료·요양·돌봄·주거 서비스를 연계한 ‘의료·요양 등 돌봄통합지원사업’을 본격 추진하며 퇴원 어르신의 건강 회복부터 지역사회 복귀까지 아우르는 통합 돌봄체계 구축에 나서고 있다.

최근 대퇴골 골절 수술 후 거동이 어렵고 혈압 관리에도 어려움을 겪던 신내1동에 거주하는 86세 이00 어르신은 중랑구 건강장수지원센터의 통합 방문건강관리 서비스를 통해 건강을 회복했다. 의사, 방문간호사, 운동처방사로 구성된 다학제 팀이 건강 상태를 종합적으로 평가하고 의료기관 연계, 전문 방문간호, 맞춤형 운동 처방 등을 제공한 결과 두통과 수면장애가 개선됐으며, 한 달여 만에 보조기구를 이용해 스스로 보행할 수 있을 정도로 회복했다.

이처럼 건강장수지원센터는 의료와 건강관리, 돌봄 서비스를 연계해 퇴원 어르신과 건강 취약계층의 안정적인 일상 회복을 지원하고 있다.

구는 지역사회 돌봄통합의 실행력을 높이기 위해 지난 5월 7일 ‘중랑구 통합지원협의체’를 출범하고 제1차 회의를 개최했다. 협의체는 류경기 중랑구청장을 위원장으로 국민건강보험공단 및 국민연금공단 지사장, 보건·의료·요양·복지·주거 분야 전문가 등 총 30명으로 구성됐으며, 지역 내 돌봄 자원을 연계하고 실효성 있는 정책을 발굴하는 역할을 수행한다.

또, 구는 오는 7월부터 신내의료안심주택 내 4호실을 활용한 ‘중간집 지원 사업’을 추진한다. 퇴원 후 곧바로 가정으로 복귀하기 어려운 어르신에게 일정 기간 돌봄과 재활 서비스를 제공해 지역사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 지원할 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “돌봄이 필요한 주민 누구나 살던 곳에서 건강하고 안정적인 삶을 이어갈 수 있도록 주민 중심의 통합지원체계를 강화해 나가겠다”며 “민·관이 함께 힘을 모아 구민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 안전망을 만들어 가겠다”고 말했다.