[헤럴드경제(포항)=김병진 기자]박용선 포항시장 당선인은 9일 여름철 집중호우와 태풍, 폭염 등 자연재난에 선제적으로 대응하고 현장 중심의 재난대응체계를 강화하기 위해 현장점검에 나섰다.

먼저 박 당선인은 과거 태풍 ‘힌남노’로 큰 피해를 입었던 칠성천 재해복구 공사현장을 찾아 제방 보강과 하천 정비 등 사업 추진상황을 보고 받았다.

이어 하천 수위 관리계획과 주민 사전 대피체계, 위험구간 통제방안, 기상특보 단계별 비상근무계획 등을 점검하고 공사 중인 구간에서 토사 유출이나 유수 흐름 방해 등 추가 피해가 발생하지 않도록 철저한 현장 관리를 당부했다.

창포 빗물펌프장 개선복구사업 현장에서는 공사 진행상황과 배수시설 운영계획, 저지대와 주거지역 침수 대응체계를 살폈다.

특히 집중호우 시 시설이 즉시 가동될 수 있도록 배수 능력과 비상전원 확보 여부를 점검하고 사전 시험운전과 비상상황 대응체계를 빈틈없이 갖출 것을 강조했다.

박용선 포항시장 당선인은 “최근 집중호우는 짧은 시간에도 큰 피해를 일으킬 수 있는 만큼 재난은 복구보다 예방이 먼저” 라며 “인명피해 우려지역의 주민 대피계획과 현장 통제체계를 다시 한번 점검해 단 한 명의 인명피해도 발생하지 않도록 대비해야 한다.”고 강조했다.

이어 박 당선인은 무더위쉼터로 지정된 큰섬 경로당과 SK뷰 푸르지오 경로당을 방문해 운영상황을 점검하고 어르신들의 여름철 불편사항과 건의사항을 청취했다.