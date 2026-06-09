[헤럴드경제=서영상(브뤼셀) 기자] 이재명 대통은 9일(현지시간) 8박 10일 유럽 순방의 첫 목적지인 벨기에 브뤼셀에 도착했다.

이 대통령을 태운 공군 1호기는 이날 오후 3시 40분께 벨기에 멜스브룩 군공항에 착륙했다.

지방선거와 취임 1주년 기자회견 등 굵직한 국내 현안을 마무리한 이 대통령은 이번 순방을 계기로 외교·안보 분야에 무게를 싣고 집권 2년 차 국정 운영을 시작한다는 방침이다.

이 대통령은 8박 10일간의 일정으로 벨기에와 유럽연합(EU), 이탈리아, 교황청을 방문한 뒤 프랑스 에비앙에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한다.

이재명 정부 출범 1년 동안 다져온 외교 성과를 바탕으로 미국·일본 중심이었던 외교 무대를 유럽으로 본격 확장하고, ‘G7 플러스’ 글로벌 책임 강국으로서의 위상을 굳히겠다는 구상이다.

이 대통령은 첫 일정으로 9일 벨기에 브뤼셀에 도착해 동포 만찬 간담회를 갖는 것으로 순방 일정을 시작한다. 이어 10일에는 바르트 드 웨브흐 벨기에 총리와 정상회담을 하고, 필립 국왕과 면담을 가질 예정이다.

이 대통령은 정부 출범 이후 벨기에 지도자들과의 첫 만남을 통해 양국 협력 관계를 한 단계 끌어올릴 실질적인 방안이 논의한다는 방침이다.

같은 날 오후에는 EU 정상들과 회담하고 협정 서명식도 진행한다. 한국 정상의 EU 양자 방문은 8년 만이다.

이 대통령은 EU와 안보 분야에서도 협력의 지평을 확대해 나간다는 방침이다. 양국간에 2024년 채택한 ‘안보방위 파트너십’을 토대로, 앞으로 EU 측의 긴밀한 정보 공유를 받는 동시에 마약, 테러 등 초국가범죄 대응을 위한 협력을 강화하는데 나선다.

또 글로벌 불확실성이 커지는 상황에서 한반도, 중동 등 주요 지역정세에 대해 긴밀히 논의하고, 에너지, 공급망 안정, 핵심광물과 관련한 공조 방안을 강구해 나갈 예정이다.

이 대통령은 10일 저녁 벨기에를 출국해 두번째 순방지인 이탈리아 로마로 향한다.