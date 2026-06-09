경상국립대·경남대·국립창원대·인제대·영산대 등 “참정권 침해 우려”…진상 규명·재발 방지 촉구

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남지역 대학가에서 6·3 지방선거 당시 불거진 투표용지 부족 논란과 관련해 진상 규명과 재발 방지를 촉구하는 성명이 잇따르고 있다.

9일 지역 대학가에 따르면 경상국립대학교 총학생회와 경남대학교 총학생회, 국립창원대학교 중앙운영위원회, 인제대학교 총학생회, 영산대학교 총학생회 등은 지난 5일부터 잇따라 성명을 발표하고 선거관리 전반에 대한 철저한 조사와 책임 있는 후속 조치를 요구했다.

경상국립대학교 총학생회는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 발표한 성명에서 “이번 사태는 헌법적 가치 훼손”이라며 선거관리 과정에 대한 진상 규명과 조직 쇄신을 촉구했다.

경남대학교 총학생회도 “국민의 기본권인 참정권 행사에 실질적인 제약을 초래할 수 있는 사안”이라며 선거 운영 전반에 대한 점검과 재발 방지 대책 마련을 요구했다.

국립창원대학교 중앙운영위원회는 “단순한 행정상 실수로 치부할 수 없는 문제”라고 지적했으며, 인제대학교 총학생회 역시 선거관리기관의 미흡한 대응을 비판하며 책임 있는 조치를 촉구했다.

영산대학교 총학생회는 선거 과정에서의 관리 문제뿐 아니라 사태 수습 과정에서 제기된 경찰 대응 논란에 대해서도 진상 규명을 요구했다.

대학 학생대표기구들은 이번 사안이 민주주의의 기본 원칙과 직결된 문제라고 주장하며 관련 기관의 철저한 조사와 재발 방지 대책 마련을 촉구했다.