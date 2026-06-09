인수위 출범… 원·내외 전문가 20인 구성 내달 1일까지 20일간 운영… 시정 이양 즉시 착수

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]박찬대 민선 8기 인천광역시장 당선인 인수위원회가 오는 10일부터 가동된다.

박찬대 당선인 캠프는 9일 인수위원회 출범과 인수위원 명단을 발표했다.

당선인 캠프에 따르면 인수위원회는 현장 전문성과 정책 역량을 갖춘 국회의원·교수·전직 공직자·시민사회 전문가 등 각계 인사 20명으로 구성했다.

인수위원장에는 3선 국회의원(인천 남동갑) 출신으로 국토위원장을 역임한 맹성규 의원이 내정됐다.

분과위원장에는 김남준(인천 계양을)·노종면(인천 부평갑)·모경종(인천 검단)·박선원(인천 부평을)·이용우(인천 서해구을)·이훈기(인천 남동을) 등 초선 의원 6명이 각 분야를 맡아 정책 이양 작업을 주도한다.

부위원장에는 송현석 전 원내대표 정책실장이 선임됐으며 상임위원으로는 남영희 현 동구·미추홀을 지역 위원장이 합류했다.

전문가 위원으로는 백진 서울대 교수와 오태현 카이스트 교수, 남대식 인하대 교수와 류성민 경기대 교수, 정세은 충남대 교수가 합류했다.

또 전직 공직자로는 박인서 전 인천시 정무 부시장과 이재현 전 서구청장, 이희정 전 인천국제공항 부사장, 윤대기 전 인천국제공항 감사가 임명됐다.

시민단체에서는 장정구 기후생명정책연구원 대표, 문화계에서는 중요무형문화재 제5호 판소리 이수자 김경아 씨가 각각 참여했다.

인수위원회 자문위원장으로는 인천발전연구원 원장을 역임했던 김민배 전 인하대교수가 임명됐다.

인수위원회는 송도 지타워(G-Tower)에서 7월 1일 공식 취임까지 20일간 운영을 할 예정이다. 위원회는 분과별로 소관 실·국 업무 보고를 청취하고 당선인의 공약 이행 로드맵 수립, 내년도 국비 예산 신청 현황과 인천과 관련된 법령 진행 상황 등을 검토한다.

이와 함께 민생회복 100일 프로젝트 가동을 위한 예산점검 등도 이뤄질 예정이다.

박찬대 당선인은 인수위원회와는 별도로 시민의견 청취 및 간담회 등을 기획하고 있다.