[헤럴드경제=한지숙 기자] 홍준표 전 대구시장이 정치 재개설에 대해 “선거에 다시 나갈 생각도 정치를 재개할 생각도 추호도 더 없다”라고 일축했다.

홍 전 시장은 9일 페이스북에 글을 올려 “이미 작년말에 TV조선 ‘강적들’에 나가서 호랑이는 굶주려도 풀은 먹지 않고 선비는 아무리 추워도 겻불은 쬐지 않는다고 말한바 있다”라며 정치에 뜻이 없음을 거듭 강조했다.

홍 전 시장은 “당적을 떠나 두눈으로 세상을 보면서 바람처럼 자유롭게 살고 있다”라며 “아직도 대한민국 미래에 위한 충언을 할 여력이 남아 있다면 기꺼이 할 생각이다”라고 했다.

이어 “오해가 풀렸으면 터무니 없는 비방들은 삼가해 달라”며 “무지한 장삼이사들의 갑론을박은 전혀 신경을 쓰지 않는다. 늘 가던 바른 길을 나는 오늘도 간다”라고 했다.

그는 “딜레당트(애호가)로 살아가는 재미를 즐기고 있는 요즘이다”라고 덧붙였다.

앞서 홍 전 시장은 이재명 대통령과의 막걸리 오찬, 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 지지 발언을 한 뒤 일부 강성 보수 지지층으로부터 ‘자리 구걸’, ‘배신자’ 등 비난을 받았다.