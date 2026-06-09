“뼈깎는 자구노력에 회생 기반 마련” 메리츠에 재차 긴급 자금 지원 요청

[헤럴드경제=강승연 기자] 홈플러스가 9일 대규모 구조조정 등 고강도 자구 노력을 통해 회생 기반을 마련했다며 최대 채권자인 메리츠금융그룹 측에 긴급 자금 지원을 요청하고 나섰다.

홈플러스는 이날 보도자료를 통해 “최근 법원에 제출한 수정 회생계획안에 강화된 구조혁신방안 실행과 M&A(인수·합병) 추진 계획을 반영했다”며 “잠재적 인수자가 관심을 가질 수 있도록 사업성과 수익성 개선에 집중해 왔다”고 밝혔다.

우선 대형마트 사업은 126개 점포를 67개로 줄였다. 임대점포는 임대인들과 협의해 임차료 부담을 평균 20~40% 수준까지 낮췄다. 슈퍼마켓 사업부인 홈플러스 익스프레스는 NS쇼핑에 매각했다. 이 과정에서 1만8000명에 달하던 직원 수는 9000명 수준으로 줄었다.

홈플러스는 “이 같은 노력은 단순한 비용 절감 차원을 넘어 M&A 성공 가능성을 높이고 채권자들의 회수 가능성을 극대화하기 위한 조치”라며 “M&A가 성공적으로 성사될 경우 채권단은 물론 협력사, 입점주, 임직원 등 모든 이해관계자들이 보다 나은 결과를 기대할 수 있다”고 의미를 부여했다.

다만, 매각 절차가 완료될 때까지 안정적인 영업을 유지할 수 있는 운영자금 확보가 가장 시급하다고 홈플러스는 강조했다. 상품 매입, 협력사 대금 지급, 점포 운영 등 정상적인 영업을 위해 필요한 긴급 운영자금 규모는 약 2000억원 수준으로 추산됐다.

홈플러스는 메리츠 등 채권단에 긴급 운영자금 지원을 요청한 상태다. 해당 자금은 회생절차 유지와 M&A 완수를 위한 브리지론의 성격을 가진다.

회사 관계자는 “회생절차 개시 이후 사업구조 재편과 비용 절감 등 뼈를 깎는 자구 노력을 통해 회생 기반을 마련했고, 현재는 M&A를 통한 정상화 가능성을 높이기 위해 최선을 다하고 있다”며 자금 지원 필요성을 강조했다.