울산박물관, 전통 줄다리기 조명 ‘마두희: 줄을 잇다’ 전시회 개최

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산박물관이 지역 대표 무형유산으로 울산 지역에서 대대로 이어진 줄다리기인 ‘마두희’의 역사적 뿌리부터 오늘날의 축제로 계승되기까지의 과정을 담은 전시회를 열었다.

울산박물관은 9일부터 8월 9일까지 박물관 2층 로비에서 2026년 제2회 반짝전시 ‘마두희: 줄을 잇다, 세대를 잇다’를 개최한다.

이번 전시는 말의 해(병오년)를 맞아 울산의 대표적인 전통 민속놀이이자 지정 무형유산인 ‘마두희(馬頭戱)’를 통해 우리 고장의 역사와 공동체 정신을 살펴볼 수 있도록 기획됐다.

마두희는 울산의 읍치와 병영성을 중심으로 수백년 동안 전승되어 온 줄다리기로, 단순한 놀이를 넘어 지역의 풍수지리적 기운을 보완하고 주민의 화합을 도모하는 비보(裨補) 신앙의 산물이다.

1749년에 간행된 ‘학성지’에는 ‘동대산의 형세가 말 머리와 같은데, 서쪽을 돌아보지 않는 것을 안타까워하여 주민들이 줄을 당겨 놀이로 삼았다’는 유래가 기록돼 있다.

전시는 ▷제1부 ‘하나 된 마음으로 일구는 풍요의 의례’ ▷제2부 ‘역사를 잇는 줄’ ▷제3부 ‘줄을 당겨라. 복을 당겨라’ ▷제4부 ‘오늘을 이어 내일로’로 구성해 ‘마두희’의 역사적 뿌리부터 오늘날의 축제로 계승되기까지의 과정을 보여준다.

마을의 안녕과 풍요를 기원했던 선조들의 염원을 통해 오늘날 우리 사회에 필요한 공동체적 결속의 의미를 되새기고, ‘마두희’가 가지는 민속놀이로서의 위상, 줄다리기에 사용되는 거대한 줄을 제작하는 과정 등을 조명했다.

울산박물관 관계자는 “마두희는 울산의 정체성을 담고 있는 살아있는 유산으로, 이번 전시회가 세대와 세대를 잇는 마두희의 공동체 정신을 공유하는 기회가 되기를 바란다”고 말했다.