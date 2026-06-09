영남·호남권 소상공인 100개사 선발

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡이 지역 소상공인의 디지털 전환과 매출 증대를 지원하는 ‘2026 쿠팡 디지털 점프업 아카데미’ 참가자를 모집한다고 9일 밝혔다.

모집 대상은 영남권(부산·울산·대구·경북·경남)·호남권(광주·전북·전남) 소재 소상공인이다. 총 100개사를 선발한다. 사업자등록 후 1년 이상 경과하고, 온라인 판매 경험이 있거나 온라인 시장 진출 계획이 있으면 된다.

참가자는 약 4개월간 AI·빅데이터 기반 상품 기획, 온라인 판매 전략, 브랜드 마케팅, 매출 증대 전략 등 실전형 교육 프로그램에 참여한다. 주요 강의와 멘토링은 비대면으로, 발대식·품평회는 현장에서 진행한다. 쿠팡 현직 브랜드 매니저(BM)의 노하우 특강도 이뤄진다. 상품 경쟁력을 검증하는 품평회를 통해 우수 참여사에게는 쿠팡 기획전 참여 기회를 제공한다.

참가 신청은 오는 19일까지다. 교육 운영 기관 ‘사피엔스4.0’ 홈페이지를 통해 접수할 수 있다.