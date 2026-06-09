[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시민사회단체들이 선거관리위원회에 대한 철저한 수사와 책임 규명을 촉구했다.

광주시민단체협의회는 9일 성명을 내고 “총체적인 무능과 안일한 대처로 국민의 기본적인 참정권인 투표권을 박탈한 선관위를 강력히 규탄한다”고 밝혔다.

단체는 “투표용지 부족이 예상돼 추가 배부된 투표소는 140곳, 실제 투표가 일시 중단된 곳은 91곳에 달했다”며 “투표용지를 기다리다 투표에 참여하지 못한 사례와 선거인 명부 출력 과정에서 유권자 1000여명의 이름이 누락되는 일도 발생했다”고 지적했다.

이어 “투표는 국민이 주권을 행사하는 가장 강력한 수단”이라며 “선거를 공정하게 관리해야 할 선관위에서 전국적으로 투표 중단 사태가 발생한 것은 단순한 실수로 보기 어렵다”고 주장했다.

또 “수사기관은 엄정한 수사를 통해 진상을 규명하고 관련자에 대한 처벌이 뒤따라야 한다”며 “선관위의 독립성은 보장돼야 하지만 국민으로부터 견제받을 수 있는 수단도 마련돼야 한다”고 강조했다.